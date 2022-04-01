Нужно построить стену между Украиной и Россией! Огненная идея от чемпиона мира

Тренер сборной Украины Александр Петраков наотрез отказался играть против сборной России, которая принесла войну на его Родину

Александр Петраков считает, что от России нужно отделиться большой стеной

Полномасштабная война России против Украины длится уже более месяца. Армия пропутинских фашистов бомбит наши города и убивает мирное население под предлогом мифической "спецоперации".

Сама агрессия РФ против нашей страны длится уже восемь лет. Еще в 2014 году фашисты оккупировали Крым и поддержали террористические группировки на Донбассе. После этого отношения между странами испортились.

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Касается это и футбола, с 2014 года российские и украинские сборные и клубы не могут друг с другом пересечься в международных матчах. Тем не менее, в прессе часто всплывала тема возможного матча Украины и России.

Свое категорическое мнение о такой игре высказал Александр Петраков, тренер-победитель юниорского ЧМ-2019. Наставник "сине-желтых" в интервью The Guardian наотрез отказался играть с представителями страны-агрессора.

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"Я бы не хотел, чтобы это случилось, пока я жив. Я не хочу жать руку этим парням... Нам нужно построить большую стену и сделать все, что мы можем, чтобы отделиться от них".

Отметим, что сборные Украины и России сыграли друг с другом лишь два поединка. В отборе на Евро-2000 наша команда одолела соседей дома со счетом 3:2, а в Москве вырвала ничью в концовке (1:1), оставив Россию без путевки на чемпионат Европы. Тогда курьезный гол в ворота Филимонова забил Шевченко.