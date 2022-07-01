Бриллиант Шахтера будет играть в Серии А

Донецкий Шахтер официально объявил о трансфере своего ведущего хавбека Маркоса Антонио в римский Лацио.
Бразилец выступал в составе "горняков" с января 2019 года. За этот период он провел 102 матча во всех турнирах и забил 9 мячей. Вместе с Шахтером Маркос Антонио дважды становился чемпионом Украины (2019, 2020), завоевал Кубок Украины (2019) и Суперкубок Украины (2021).
"" @OfficialSSLazio.— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 1, 2022
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Контракт с "орлами" будет действовать до 30 июня 2027 года. По данным портала Transfermarkt сумма трансфера составила 7,5 млн евро.
We're delighted to announce the signing of Marcos Antonio!#CMonEaglespic.twitter.com/Z9m9Ga4QP4— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 1, 2022
Отметим, что в 2019 году "горняки" заплатили за переход Маркоса Антонио португальскому Эшторилу 3,5 млн евро.
Ранее мы сообщали, что бразильский Атлетико Минейро арендовал у Шахтера атакующего хавбека Педриньо. Срок договора будет действовать до лета 2023 года.