Бриллиант Шахтера будет играть в Серии А

Донецкий Шахтер официально объявил о трансфере своего ведущего хавбека Маркоса Антонио в римский Лацио.

Бразилец выступал в составе "горняков" с января 2019 года. За этот период он провел 102 матча во всех турнирах и забил 9 мячей. Вместе с Шахтером Маркос Антонио дважды становился чемпионом Украины (2019, 2020), завоевал Кубок Украины (2019) и Суперкубок Украины (2021).

Контракт с "орлами" будет действовать до 30 июня 2027 года. По данным портала Transfermarkt сумма трансфера составила 7,5 млн евро.

We're delighted to announce the signing of Marcos Antonio!#CMonEaglespic.twitter.com/Z9m9Ga4QP4