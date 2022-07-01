Бриллиант Шахтера будет играть в Серии А

Бразильский полузащитник Шахтера Маркос Антонио в новом сезоне будет защищать цвета римского Лацио

Маркос Антонио будет играть в Серии А / Фото: Коллаж: Сегодня

Донецкий Шахтер официально объявил о трансфере своего ведущего хавбека Маркоса Антонио в римский Лацио.

Бразилец выступал в составе "горняков" с января 2019 года. За этот период он провел 102 матча во всех турнирах и забил 9 мячей. Вместе с Шахтером Маркос Антонио дважды становился чемпионом Украины (2019, 2020), завоевал Кубок Украины (2019) и Суперкубок Украины (2021).

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Контракт с "орлами" будет действовать до 30 июня 2027 года. По данным портала Transfermarkt сумма трансфера составила 7,5 млн евро.

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Отметим, что в 2019 году "горняки" заплатили за переход Маркоса Антонио португальскому Эшторилу 3,5 млн евро.

Ранее мы сообщали, что бразильский Атлетико Минейро арендовал у Шахтера атакующего хавбека Педриньо. Срок договора будет действовать до лета 2023 года.