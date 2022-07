Діамант Шахтаря гратиме у Серії А

Донецький Шахтар офіційно оголосив про трансфер свого провідного хавбека Маркоса Антоніо до римського Лаціо.

Бразилець виступав у складі "гірників" із січня 2019 року. За цей період він провів 102 матчі у всіх турнірах та забив 9 м'ячів. Разом із Шахтарем Маркос Антоніо двічі ставав чемпіоном України (2019, 2020), здобув Кубок України (2019) та Суперкубок України (2021).

Контракт із "орлами" діятиме до 30 червня 2027 року. За даними порталу Transfermarkt сума трансферу склала 7,5 млн євро.

We're delighted to announce the signing of Marcos Antonio! #CMonEagles pic.twitter.com/Z9m9Ga4QP4