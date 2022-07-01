Діамант Шахтаря гратиме у Серії А

Донецький Шахтар офіційно оголосив про трансфер свого провідного хавбека Маркоса Антоніо до римського Лаціо.
Бразилець виступав у складі "гірників" із січня 2019 року. За цей період він провів 102 матчі у всіх турнірах та забив 9 м'ячів. Разом із Шахтарем Маркос Антоніо двічі ставав чемпіоном України (2019, 2020), здобув Кубок України (2019) та Суперкубок України (2021).
"" @OfficialSSLazio .- FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 1, 2022
: https://t.co/0nfASZ9cae .
"", . #Shakhtar pic.twitter.com/6TdcYYK4Qi
Контракт із "орлами" діятиме до 30 червня 2027 року. За даними порталу Transfermarkt сума трансферу склала 7,5 млн євро.
We're delighted to announce the signing of Marcos Antonio! #CMonEagles pic.twitter.com/Z9m9Ga4QP4- S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 1, 2022
Зазначимо, що у 2019 році "гірники" заплатили за перехід Маркоса Антоніо португальському Ешторілу 3,5 млн. євро.
Раніше ми повідомляли, що бразильський Атлетико Мінейро орендував у Шахтаря атакуючого хавбека Педріньйо. Термін договору діятиме до літа 2023 року.