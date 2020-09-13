Боссы "ПСЖ" – в шоке: вслед за Неймаром захотел уйти и Мбаппе

Молодой французский форвард нацелился на переезд в Англию или в Испанию

Самые звездные футболисты мира не дают скучать руководству своих клубов. Не так давно бразилец Неймар рвался из "ПСЖ" в "Барселону" к Лионелю Месси, затем сам аргентинец пытался убежать из Каталонии в "Манчестер Сити". А теперь и не менее известный партнер Неймара, француз Килиан Мбаппе, собрался покинуть Париж. К слову, на днях коронавирусом заразился самый дорогой футболист мира.

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21-летний Мбаппе известил руководство "Пари Сен-Жермен" о том, что в в следующем году хочет перейти в другой клуб, пишет британское издание The Times. Интересно, что в столицу Франции из "Монако" нападающий переехал всего два года назад. В последнее время активный интерес к нему проявляли мадридский "Реал" и тот-таки "Манчестер Сити". Также сам Килиан не так давно восторгался игрой "Ливерпуля" под руководством Юргена Клоппа.

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Теперь боссам клуба, который вышел в финал Лиги чемпионов-2020, предстоит решить, договариваться ли с парнем, чтобы он остался, либо же попытаться выбить большую сумму при его продаже. Смотрите, как Килиан принес победу сборной Франции в матче Лиги наций с командой Швеции:

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