Коронавирусом заразился самый дорогой футболист мира

Еще в субботу Килиан Мбаппе забивал победный мяч шведам, а уже сегодня он отправлен в изоляцию из-за COVID-19

Коронавирус добрался до самого дорогого футболиста мира. Заразился нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, которого Transfermarkt оценивает в 180 миллионов евро. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Франции.

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"Результат теста Мбаппе на COVID-19 в рамках тестирования, проведенного УЕФА в понедельник утром, оказался положительным. Килиан отстранен от тренировок сборной Франции и отправлен на самоизоляцию", – говорят в Федерации футбола Франции.

Там уточняют, что два предыдущих теста Мбаппе были отрицательными. Что интересно, буквально в субботу, 5 сентября, Килиан играл в выездном матче Лиги наций против Швеции, в котором забил победный мяч. Следующий поединок, с Хорватией 8 сентября, нападающий сборной Франции теперь в обязательном порядке пропустит.

Гол Мбаппе шведам

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Отметим, что в последние дни коронавирусом заразилось множество футболистов в окружении Килиана Мбаппе. Как мы писали ранее, COVID-19 был диагностирован у игроков сборной Франции – Погба, Ндомбеле и Манданда.

Кроме того, ранее положительный тест на коронавирус сдал Неймар и еще три одноклубника Мбаппе по "ПСЖ" – Икарди, Ди Мария и Паредес.

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