"ПСЖ" – "Марсель": прогноз и ставка от футбольного комментатора

В третьем туре чемпионата Франции состоится суперматч "ПСЖ" – "Марсель". Чемпионы прошлого сезона принимают команду, занявшую второе место. Поединок начнется в 22:00. В ожидании представляем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова:

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Классическое противостояние во французском футболе. Вероятно, две наиболее популярные команды страны сыграют между собой. В прошлом сезоне "Марсель" не навязал конкуренцию парижанам, но все же занял второе место, уступив на 12 очков.

В новом сезоне "Олимпик" провел один матч, вырвав волевую победу над "Брестом" в гостях (3:2). Дублем за них отличился Чалета-Цар и гол на счету Товена. А "ПСЖ" из-за участия в финале Лиги чемпионов сыграл первый матч в чемпионате только в четверг, уступив на выезде "Лансу" (0:1). Кто-то назовет это сенсацией и будет прав. Но учитывая то, что в столичной команде – вспышка коронавируса, и в изоляции оказались Неймар, Мбаппе, Ди Мария, Икарди, Паредес, Маркиньос и Навас, играть им пришлось практически резервным составом. Сейчас сложно спрогнозировать, успеет ли кто-то из них вернуться к воскресной встрече. Вероятнее всего – нет. Поэтому шансы "провансальцев" на успех возрастают. У "Марселя" вне игры Манданда и Альваро Гонсалес – оба, кстати, тоже из-за коронавируса.

Интересно, что последний матч этих команд в чемпионате в октябре 2019-го завершился уничтожением "Олимпика" со счетом 4:0. До недавнего времени беспроигрышная серия команды Тухеля в Лиге 1 насчитывала 15 матчей.

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Парижанам очень сложно без своих ключевых игроков. Новый соперник выглядит куда более серьезно, чем предыдущий. "Марсель" точно не проиграет. Но забьют, думаю, обе команды.

В финале Лиги чемпионов 2019/20 "ПСЖ" уступил "Баварии" с минимальным счетом:

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