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Борьба за Евро-2028 стартовала! Названы критерии отбора

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
12 октября, 18:20
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УЕФА готов рассмотреть совместные заявки на проведение чемпионата Европы лишь при условии территориальной близости стран
Италия выиграла Евро-2020 и готова побороться за Евро-2028
Италия выиграла Евро-2020 и готова побороться за Евро-2028 / Фото: Reuters

C сегодняшнего дня и до 23 марта 2022 года футбольные ассоциации Европы могут подавать заявки на проведение Евро-2028. Ранее УЕФА презентовал логотип Евро-2024.

УЕФА готов рассмотреть совместные заявки на проведение Евро от нескольких стран лишь при условии географической территориальной близости этих государств.

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Для подачи заявки на проведение Евро-2028 заинтересованным странам необходимо будет предоставить 10 стадионов следующей вместимости:

  • Не менее 60 000 зрителей – минимум 1 стадион
  • Не менее 50 000 зрителей – минимум 1 стадион, но предпочтительно 2 стадиона
  • Не менее 40 000 зрителей – минимум 4 стадиона
  • Не менее 30 000 зрителей – минимум 3 стадиона

Читайте также: Украинский Крым на эмблеме Евро-2024: реакция России

Ранее были заинтересованы в проведении Евро-2028 – Англия, Турция, Италия, а также несколько совместных заявок – Испании и Португалии; Румынии, Греции, Болгарии и Сербии; Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии.

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Место проведения чемпионата Европы по футболу 2028 года будет определено следующей осенью.

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