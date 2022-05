Били футболистов и жгли трибуны. Французские фанаты устроили хаос на стадионе

В европейских чемпионатах определились участники первенств будущего сезона. Во французской Лиге 1 повысились в классе Тулуза и Аяччо, а вот еще одно место должны были разыграть Сент-Этьен (18-е место Лиги 1) и Осер (3-е место Лиги 2).

Читайте также: Скандальное решение УЕФА: пособников агрессора допустили в еврокубки

Оба матча соперников завершились вничью со счетом 1:1. Судьбу путевки определила серия пенальти, в которой точнее были футболисты Осера.

Лига 1. Плей-офф

Сент-Этьен – Осер – 1:1 (пенальти – 4:5)

Голы: Камара, 76 – Сахи, 51

После последнего удара с одиннадцатиметрового, игроки Осера начали праздновать возвращение в элиту. В этот момент на поле выбежали фанаты Сент-Этьена, которые начали нападать на футболистов.

The mass pitch invasion which followed Saint-Étiennes relegation – players rushing down the tunnel as flares were thrown in their direction. (: @AdBlettery) pic.twitter.com/c8m0i9p6SP