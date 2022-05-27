Скандальное решение УЕФА: пособников агрессора допустили в еврокубки

Чиновники из УЕФА разрешили футбольным клубам из Беларуси принимать участие в еврокубковых турнирах

УЕФА допустил белорусские клубы к еврокубкам / Фото: UEFA.com, Шахтер Солигорск, Коллаж: Сегодня

С первых дней военной агрессии России против Украины руководство Беларуси всеми способами способствует оккупантам. Из территории страны-сателлита постоянно совершаются ракетные и авиаудары по Украине, в результате которых гибнут мирные жители. Из Беларуси заходили российские войска, участвовавшие в зверствах в Буче, Ирпене, Бородянке.

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Но этого не хотят замечать функционеры УЕФА. Белорусские клубы допустили в еврокубки, несмотря на войну.

В пятницу, 27 мая, УЕФА объявила, что будет разводить команды из Украины и Беларуси в еврокубках во время жеребьевки. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Ранее Исполнительный комитет УЕФА запретил проводить матчи турниров УЕФА на территории Беларуси. Также на этих поединках не должны присутствовать зрители.

Срок действия решения УЕФА остается неопределенным. Оно точно должно касаться еврокубкового сезона 2022/23, который начинается в июле.

Отметим, что Беларусь в еврокубковом сезоне 2022/23 будут представлять четыре клуба: один в Лиге чемпионов и три в Лиге конференций. Чемпион Беларуси, солигорский Шахтер начнет выступление в ЛЧ с первого раунда квалификации.

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Ранее российские клубы отстранили от еврокубков следующего сезона. По словам президента УЕФА Чеферина, вряд ли они скоро вернутся на международный уровень.