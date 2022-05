Начало финального матча Лиги чемпионов сезона 2021/22 было задержано на более чем полчаса. Причиной стали беспорядки у входа на стадион "Парк де Пренс".

Тысячи фанатов Ливерпуля не смогли вовремя попасть на стадион из-за проблем с работой турникетов. Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ, чтобы утихомирить болельщиков.

Сегодня УЕФА выступил с заявлением о событиях перед финалом ЛЧ. Причиной беспорядков стали фальшивые билеты, которые оказались у болельщиков Ливерпуля.

Будем надеяться, что следствие установит причину появления огромного количества поддельных билетов. Учитывая взрыв злорадства в российских СМИ, очень похоже именно там был выгоден хаос во время финала Лиги чемпионов.

