Начало финального матча Лиги чемпионов сезона 2021/22 было задержано на более чем полчаса. Причиной стали беспорядки у входа на стадион "Парк де Пренс".
Тысячи фанатов Ливерпуля не смогли вовремя попасть на стадион из-за проблем с работой турникетов. Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ, чтобы утихомирить болельщиков.
Сегодня УЕФА выступил с заявлением о событиях перед финалом ЛЧ. Причиной беспорядков стали фальшивые билеты, которые оказались у болельщиков Ливерпуля.
"Перед началом игры турникеты на стадионе оказались заблокированы тысячами болельщиков, купивших поддельные билеты, которые при проходе не сработали.
Это привело к скоплению фанатов, пытавшихся попасть внутрь. В результате начало матча было отложено на 35 минут, чтобы как можно больше болельщиков с настоящими билетами смогли попасть на стадион. После начала матча число фанатов у стадиона продолжало расти, поэтому полиция разогнала их слезоточивым газом и вытеснила со стадиона.
УЕФА сочувствует тем, кто пострадал в этих событиях, и в срочном порядке рассмотрит эти вопросы вместе с французской полицией и властями, а также с Федерацией футбола Франции", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте УЕФА.
Будем надеяться, что следствие установит причину появления огромного количества поддельных билетов. Учитывая взрыв злорадства в российских СМИ, очень похоже именно там был выгоден хаос во время финала Лиги чемпионов.
Champions League Final doesn't look like much craic at the minute. pic.twitter.com/6UVfWY23Ml— Eighteen88.co.uk (@CelticExchange) May 28, 2022
Отметим, что первоначально финал Лиги чемпионов должен был состояться в Санкт-Петербурге. Но из-за военной агрессии России УЕФА забанил все международные футбольные турниры в стране-агрессоре.