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Бекхэм в роли пасхального кролика! Таким секс-символа эпохи вы еще не видели

5 апреля, 00:34

Елена Павлова Елена Павлова

Дэвид с семьей отпраздновал католическую Пасху

Даже если тебе 45 лет, это еще не повод отказаться от веселых костюмов на Пасху. Поэтому бывшая звезда английского футбола Дэвид Бекхэм не стал отказывать своей 9-летней дочери Харпер и сделал трогательное праздничное фото с кроличьими ушами в честь католической Пасхи. Ранее мы давали топ самых горячих спортсменов мира.

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"С Пасхой, модные кролики!", – подписала фото Дэвида и Харпер на своей странице в Instagram Виктория Бекхэм

Свой образ Бекхэмы дополнили корзинами в виде головы цыпленка. "О, Боже, какие милые", – восторгались подписчики Виктории.

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Напомним, что бывшая солистка Spice Girls Виктория Бекхэм родила легенде Манчестер Юнайтед сыновей Бруклина, Ромео и Круза, а также дочь Харпер. Сейчас семья живет в США, где у Дэвида свой футбольный клуб из Майами, а у Виктории – модный бренд. Почти все дети Бекхэмов болеют за МЮ, и только Ромео влюблен в Арсенал.

Ранее команду Бекхэма возглавил тренер женской сборной.

Дэвид Бекхэм делает домики для пчел Видео: Instagram

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