Бекхэм в роли пасхального кролика! Таким секс-символа эпохи вы еще не видели

Даже если тебе 45 лет, это еще не повод отказаться от веселых костюмов на Пасху. Поэтому бывшая звезда английского футбола Дэвид Бекхэм не стал отказывать своей 9-летней дочери Харпер и сделал трогательное праздничное фото с кроличьими ушами в честь католической Пасхи. Ранее мы давали топ самых горячих спортсменов мира.

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"С Пасхой, модные кролики!", – подписала фото Дэвида и Харпер на своей странице в Instagram Виктория Бекхэм

Свой образ Бекхэмы дополнили корзинами в виде головы цыпленка. "О, Боже, какие милые", – восторгались подписчики Виктории.

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Напомним, что бывшая солистка Spice Girls Виктория Бекхэм родила легенде Манчестер Юнайтед сыновей Бруклина, Ромео и Круза, а также дочь Харпер. Сейчас семья живет в США, где у Дэвида свой футбольный клуб из Майами, а у Виктории – модный бренд. Почти все дети Бекхэмов болеют за МЮ, и только Ромео влюблен в Арсенал.

Ранее команду Бекхэма возглавил тренер женской сборной.

Дэвид Бекхэм делает домики для пчел Видео: Instagram

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