"Бавария" теряет Левандовского и Алабу по разным причинам

Забивной форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски впервые за пять лет был заменен в официальном матче за сборную Польши. Напомним результаты матчей Лиги наций в воскресенье, 11 октября. Поляки, несмотря на статус андердогов, на своем поле сумели сыграть вничью с итальянцами.

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Правда, в этой встрече в Гданьске хозяева потеряли Левандовского, которого заменили на 83-й минуте из-за травмы. Степень повреждения пока что устанавливается. Интересно, что последний раз Роберта досрочно снимали с игры за сборную в 2015 году. Следующий матч сборная Польши сыграет в Лиге наций во вторник – снова дома, с командой Боснии и Герцеговины.

Думается, известие о повреждении Левандовского вызвало неприятные эмоции в "Баварии", ведь мюнхенцы скоро стартуют в Лиге чемпионов. К тому же появилась информация, что стан команды скоро покинет еще один ключевой игрок – защитник Давид Алаба. Австриец вчера провел полный поединок против сборной Северной Ирландии, но у него со здоровьем все в порядке. Вчера соперники сборной Украины на Евро-2020 забили в Лиге наций на двоих один мяч.

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Однако 28-летний Алаба собрался уходить из клуба. Сайт Calciomercato пишет, что Давид договорился о переходе в итальянский "Ювентус". Парень отыграл целое десятилетие в Мюнхене и теперь готов сменить команду. Правда, случится это, скорее всего, летом, когда у него закончится контракт.

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Смотрите обзор матча Лиги наций Польша – Италия:

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