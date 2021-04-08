Аякс – Рома: что ждать от центрального матча 1/4 финала Лиги Европы

В четверг, 8 апреля, в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройф Арена" пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы: местный Аякс примет римскую Рому. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Лидер чемпионата Нидерландов встретится с командой Паулу Фонсеки, которая скатилась уже на седьмое место итальянской Серии А. Амстердамцы не проигрывают с 9 декабря – 24 матча, выиграв 21 из них, в том числе в семи последних. Непосредственно в Лиге Европы команда Эрика тен Хага выиграла пять игр кряду. На предыдущих стадиях она одолела Лилль и Янг Бойз, исключительно побеждая. Не поможет Аяксу основной голкипер Андре Онана, который дисквалифицирован до февраля следующего года из-за употребления допинга. Накануне травму получил его дублер – 38-летний Мартен Стекеленбург, и позиция вратаря может оказаться проблемой. Тем более, также в лазарете защитники – Мазрауи и Блинд.

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Для Паулу Фонсеки Лига Европы – возможность сохранить рабочее место в Риме. В случае невыхода в Лигу чемпионов контракт с португальцем, вероятнее всего, продлен не будет. А "волки" отстают от соответствующей зоны на 7 очков. А все потому, что в последних трех матчах римляне проиграли Парме и Наполи (по 0:2), а также расписали ничью с Сассуоло (2:2). Поэтому именно трофей Лиги Европы может дать им путевку в самый престижный евротурнир. Кадровых проблем у Фонсеки очень много – Карсдорп дисквалифицирован, Мхитарян, Эль-Шаарави, Смоллинг, Кумбулла и Дзаньоло травмированы. На предыдущих стадиях Рома прошла Брагу и Шахтер.

Рома не в лучшей форме, поэтому, думаю, Аякс победит. Также, вероятно, стоит ждать ТБ 2,5.

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