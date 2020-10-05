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"Арсенал" избавился от талисмана, который проработал в клубе 27 лет

5 октября, 18:52

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Джерри Кай болеет за "канониров" с 1963 года, когда впервые попал на матч команды

Руководство лондонского "Арсенал" нашло еще одну статью в своем бюджете, на которой можно сэкономить во время пандемии коронавируса. "Канониры" решили отказаться от талисмана, который развлекал публику во время матчей на домашнем стадионе.

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Об этом сообщил сайт спортивных новостей The Athletic.

Талисманом-"Ганнерозавром" с 1993 года работал Джерри Кай. Болельщиком лондонского клуба он стал еще в 1963 году, впервые попав на стадион во время домашнего поединка "Арсенала". Однако менеджеры решили, что обойдутся без услуг Кая, поскольку матчи проводятся без зрителей. Джерри был настоящим фанатом клуба и своей работы: однажды он даже пропустил свадьбу родного брата. При этом некоторые болельщики уже начали сбор средств для возвращения талисмана на арену.

На днях "Арсенал" выбил "Ливерпуль" из Кубка английской лиги по пенальти.

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В рамках экономии лондонский клуб сократил уже 55 сотрудников, а сами футболисты согласились пойти на понижение зарплат на 12,5%. При этом "канониры" не отказались от приобретения дорогих игроков, подписав, в частности, бразильца Виллиана, который ушел из "Челси".

Читайте также: результаты 4-го тура чемпионата Англии.

Напомним, как "Арсенал" проиграл "Олимпиакосу" в 1/16 финала Лиги Европы:

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