"Арсенал" выбил "Ливерпуль" из Кубка английской лиги: видео серии пенальти

Лучший клуб АПЛ "Ливерпуль" неожиданно выбыл из Кубка английской лиги, по пенальти проиграв на своем поле "Арсеналу". Основное время завершилось вничью 0:0, дополнительных таймов не было, а в серии 11-метровых точнее оказались лондонцы – 5:4.

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Героем послематчевых пенальти на "Энфилде" стал немецкий вратарь "Арсенала" Бернд Лено, отбивший сразу два 11-метровых – в исполнении Ориги и Уилсона. Тогда как киперу "Ливерпуля" Адриану удалось парировать только удар Эльнени. Таким образом немецкого тренера "Ливерпуля" Клоппа в 1/4 Кубка английской лиги не пустил его же соотечественник Лено.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Арсенал"

"Ливерпуль" – "Арсенал" – 0:0, по пенальти – 4:5

Серия пенальти – 4:5

Милнер (1:0) – Ляказетт (1:1)

Вейналдум (2:1) – Соареш (2:2)

Минамино (3:2) – Эльнени (3:2 – вратарь)

Ориги (3:2 – вратарь) – Мэйтленд-Найлс (3:3)

Джонс (4:3) – Пепе (4:4)

Уилсон (4:4 – вратарь) – Уиллок (4:5)

"Ливерпуль": Адриан – Н. Уильямс, Р. Уильямс, ван Дейк (Гомес, 61), Милнер – Уилсон, Груйич, Джонс – Салах (Ориги, 61), Минамино, Жота (Вейналдум, 76)

"Арсенал": Лено – Холдинг, Габриэль, Колашинац – Суареш, Себальос (Эльнени, 68), Джака, Сака (Мэйтленд-Найлз, 86) – Уиллок, Нкетиа (Ляказетт, 82), Пепе

Предупреждения: Минамино, Уилсон – Джака, Суареш

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Отметим, что Бернд Лено стал первым голкипером "Арсенала" за последние восемь лет, который не пропустил на "Энфилде" в игровое время. Итальянец Вито Манноне, сыгравший "на ноль" с "Ливерпулем" на его стадионе в 2012-м, сейчас выступает за "Монако".

"Если бы победителя надо было определить за 90 минут, то это должен был быть "Ливерпуль". Но надо реализовывать моменты – мы не в сказке", – посетовал после поражения от "Арсенала" Юрген Клопп.

"Арсенал" (Лондон) / Фото: Reuters

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Напомним, что буквально три дня назад соперники встречались в рамках Премьер-лиги Англии. В том поединке "Ливерпуль" обыграл "Арсенал" 3:1.

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