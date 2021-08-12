13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
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Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
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Армия фанатов ПСЖ резко возросла: подписание Месси сыграло свою роль

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
12 августа, 12:01
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Парижский клуб уже начинает собирать дивиденды от подписания аргентинского нападающего. Популярность ПСЖ в социальных сетях значительно увеличилась
Благодаря Месси поклонников у ПСЖ прибавилось
Благодаря Месси поклонников у ПСЖ прибавилось / Фото: Reuters

Только во вторник, 10 августа, французский клуб ПСЖ объявил о подписании аргентинского нападающего Лионеля Месси, а число подписчиков на официальный аккаунт в Instagram парижского клуба выросло почти на 6 миллионов.

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До 10 августа у парижан было 39 миллионовфоловеров, а на данный момент их уже 44,8 миллиона.

Читайте также: Президент ПСЖ о подписании Месси: "У нас лучший игрок в мире!"

Теперь ПСЖ в ТОП-5 самых популярных футбольных клубов в Instagram:

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1. Реал – 102 млн подписчиков

2. Барселона – 100 млн

3. Ювентус – 50.7 млн

4. ПСЖ – 44.8 млн

5. Манчестер Юнайтед – 42.2 млн

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Лионель Месси
Лионель Месси / Фото: Reuters

Недавно стали известны новые подробности контракта Лионеля Месси с ПСЖ, подписанного на два года с возможностью продления еще на один.

Фанаты ПСЖ бурно встретили Лионеля Месси
Фанаты ПСЖ бурно встретили Лионеля Месси / Фото: Reuters

Как уже сообщалось, зарплата 6-кратного обладателя "Золотого мяча" за год выступлений в ПСЖ составит 41 млн евро чистыми.

Лионель Месси в ПСЖ
Лионель Месси в ПСЖ / Фото: Instagram

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Кроме того, за сам переход в Пари Сен-Жермен Лионелю предусмотрен бонус в размере 40 млн евро.

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И
Г
О
1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
Ворскла
3
8:3
7
4
Днепр-1
3
7:3
7
5
Александрия
3
3:2
6
6
Шахтер
3
6:3
6
7
Металлист 1925
3
5:4
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Заря
3
6:4
3
10
Минай
2
1:2
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Мариуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львов
3
2:8
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
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Пятница, 13 августа
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Суббота, 14 августа
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Понедельник, 23 августа
19:30
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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