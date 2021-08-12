Армия фанатов ПСЖ резко возросла: подписание Месси сыграло свою роль

Только во вторник, 10 августа, французский клуб ПСЖ объявил о подписании аргентинского нападающего Лионеля Месси, а число подписчиков на официальный аккаунт в Instagram парижского клуба выросло почти на 6 миллионов.
До 10 августа у парижан было 39 миллионовфоловеров, а на данный момент их уже 44,8 миллиона.
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Le PSG a gagné plusieurs millions d'abonnés en quelques jours sur Instagram depuis le transfert de Lionel Messi pic.twitter.com/3JDQ0q9wE1— BeFoot (@_BeFoot) August 11, 2021
Теперь ПСЖ в ТОП-5 самых популярных футбольных клубов в Instagram:
1. Реал – 102 млн подписчиков
2. Барселона – 100 млн
3. Ювентус – 50.7 млн
4. ПСЖ – 44.8 млн
5. Манчестер Юнайтед – 42.2 млн
Недавно стали известны новые подробности контракта Лионеля Месси с ПСЖ, подписанного на два года с возможностью продления еще на один.
Как уже сообщалось, зарплата 6-кратного обладателя "Золотого мяча" за год выступлений в ПСЖ составит 41 млн евро чистыми.
Кроме того, за сам переход в Пари Сен-Жермен Лионелю предусмотрен бонус в размере 40 млн евро.