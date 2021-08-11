Президент ПСЖ о подписании Месси: "У нас лучший игрок в мире!"

Катарский миллиардер уверен, что после трансфера в парижский клуб Лионеля Месси, в его команде, наконец, собраны все "сливки" футбольного мира

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи считает, что они подписали лучшего игрока в мире / Фото: Reuters

Президент французского клуба ПСЖ Насер Аль-Хелаифи высказался о подписании Лионеля Месси. Катарский миллиардер в интервью Le Parisien отметил масштабность этой сделки.

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Лионель Месси после подписания контракта с ПСЖ / Фото: Reuters

"Это исторический момент для клуба и мирового футбола, он особенный! Вы понимаете, что мы подписали контракт с Лионелем Месси в ПСЖ? Это мощно. Мы очень счастливы и гордимся. У нас лучший игрок в мире!" – сказал Насер Аль-Хелаифи.

Фанаты ПСЖ бурно встретили Лионеля Месси / Фото: Reuters

Журналисты поинтересовались у президента ПСЖ, не нарушает ли этот трансфер принцип финансового фэйр-плей. И не получил ли клуб "зеленый свет" от УЕФА на переход Месси за их отказ от Суперлиги.

"Это неправда, мы уважаем финансовый фэйр-плей. Если вы посмотрите внимательно, мы подписали четырех лучших игроков бесплатно (прим. – речь идет о Джорджиньо Вейнальдуме, Серхио Рамосе, Джанлуиджи Доннарумме и Лионеле Месси). У нас было прекрасное трансферное окно и мы всегда соблюдали правила. Это не имеет ничего общего с Суперлигой. Есть ревнивые люди. У нас прекрасные отношения с УЕФА, мы всегда были с ними очень честны. Мы сосредоточены только на собственном проекте", – заявил Насер Аль-Хелаифи изданию Le Parisien.

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Лионель Месси прошел медобследование в Париже / Фото: Getty Images

Ранее сообщалось, что зарплата Месси в Париже чистыми составит 35 млн евро в год. Это больше, чем у его бразильского одноклубника Неймара (31 млн евро), но в два раза меньше, чем было у самого Лионеля в Барселоне, где он получал на руки 74,9 млн евро в год.