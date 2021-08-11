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Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
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Президент ПСЖ о подписании Месси: "У нас лучший игрок в мире!"

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
11 августа, 21:54
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Катарский миллиардер уверен, что после трансфера в парижский клуб Лионеля Месси, в его команде, наконец, собраны все "сливки" футбольного мира
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи считает, что они подписали лучшего игрока в мире
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи считает, что они подписали лучшего игрока в мире / Фото: Reuters

Президент французского клуба ПСЖ Насер Аль-Хелаифи высказался о подписании Лионеля Месси. Катарский миллиардер в интервью Le Parisien отметил масштабность этой сделки.

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Лионель Месси после подписания контракта с ПСЖ
Лионель Месси после подписания контракта с ПСЖ / Фото: Reuters

"Это исторический момент для клуба и мирового футбола, он особенный! Вы понимаете, что мы подписали контракт с Лионелем Месси в ПСЖ? Это мощно. Мы очень счастливы и гордимся. У нас лучший игрок в мире!" – сказал Насер Аль-Хелаифи.

Фанаты ПСЖ бурно встретили Лионеля Месси
Фанаты ПСЖ бурно встретили Лионеля Месси / Фото: Reuters

Журналисты поинтересовались у президента ПСЖ, не нарушает ли этот трансфер принцип финансового фэйр-плей. И не получил ли клуб "зеленый свет" от УЕФА на переход Месси за их отказ от Суперлиги.

"Это неправда, мы уважаем финансовый фэйр-плей. Если вы посмотрите внимательно, мы подписали четырех лучших игроков бесплатно (прим. – речь идет о Джорджиньо Вейнальдуме, Серхио Рамосе, Джанлуиджи Доннарумме и Лионеле Месси). У нас было прекрасное трансферное окно и мы всегда соблюдали правила. Это не имеет ничего общего с Суперлигой. Есть ревнивые люди. У нас прекрасные отношения с УЕФА, мы всегда были с ними очень честны. Мы сосредоточены только на собственном проекте", – заявил Насер Аль-Хелаифи изданию Le Parisien.

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Лионель Месси прошел медобследование в Париже
Лионель Месси прошел медобследование в Париже / Фото: Getty Images

Ранее сообщалось, что зарплата Месси в Париже чистыми составит 35 млн евро в год. Это больше, чем у его бразильского одноклубника Неймара (31 млн евро), но в два раза меньше, чем было у самого Лионеля в Барселоне, где он получал на руки 74,9 млн евро в год.

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Чемпионат Украины
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Команда
И
Г
О
1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
Ворскла
3
8:3
7
4
Днепр-1
3
7:3
7
5
Металлист 1925
3
5:4
6
6
Александрия
3
3:2
6
7
Шахтер
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Заря
3
6:4
3
10
Минай
2
1:2
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Мариуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львов
3
2:8
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
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Среда, 11 августа
2:0
Видео О матче
Пятница, 13 августа
19:30
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Суббота, 14 августа
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Воскресенье, 15 августа
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Суббота, 21 августа
17:00
19:30
19:30
Воскресенье, 22 августа
17:00
19:30
21:30
Понедельник, 23 августа
19:30
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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Паралимпиада в Токио
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