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Англичане придумали футбол, чтобы позорить Россию! Мощное заявление олимпийского чемпиона

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
17 сентября, 17:03
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Знаменитый биатлонист после матчей еврокубков призвал российских футболистов отправить в Магадан, потому что они позорят страну
Только Локомотив смог не проиграть
Только Локомотив смог не проиграть

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов пришел в ужас от выступления российских футбольных клубов в еврокубках.

Зенит проиграл Челси, Спартак проиграл Легии. Только Локомотив сумел сыграть вничью с Марселем.

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"Скажу так: в проблемах российского футбола виноваты англичане. Они придумали футбол, чтобы позорить Россию.

Я бы вообще всех этих барбосов отправил в Магадан. Им платят бешеные деньги, они сидят на шее народа и ничего не добиваются. Игры никакой нет, результатов тоже.

Сколько списывается денег – никто не знает. Налоговая лазит везде по карманам, а где уходят сотни миллиардов – там все хорошо, ни одного уголовного дела, ни одного договорного матча. Ну и что это такое? Они позорят страну, позорят всех", – цитирует Тихонова Sport24.

Ранее бывший футболист сборной Украины и московского Спартака Максим Калиниченко резко высказался в адрес президента "красно-белых".

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