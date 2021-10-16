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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Александра Зинченко заметили в чужих трусах. Что в них делал футболист?

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
16 октября, 08:42
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Украинский игрок МанСити Александр Зинченко провел первую тренировку после травмы. Футболист занимался в шортах Феррана Торреса
Обратите внимание на номер на шортах
Обратите внимание на номер на шортах

Полузащитник сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко восстановился после травмы и начал тренировки.

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Снимком с занятий Александр поделился в соцсетях и вызвал недоумение своих подписчиков. Футболист тренировался в шортах под 21-м номером, которые принадлежат травмированному испанцу Феррану Торресу. Номер Зинченко в Манчестер Сити – 11.

Это была первая тренировка Зинченко после повреждения. По ходу матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с РБ Лейпциг (6:3) Зинченко получил травму икроножной мышцы.

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А потом Александр Зинченко у себя в Instagram опубликовал фото объятий с российской звездой смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым.

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