Александра Зинченко заметили в чужих трусах. Что в них делал футболист?

Украинский игрок МанСити Александр Зинченко провел первую тренировку после травмы. Футболист занимался в шортах Феррана Торреса

Обратите внимание на номер на шортах

Полузащитник сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко восстановился после травмы и начал тренировки.

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Снимком с занятий Александр поделился в соцсетях и вызвал недоумение своих подписчиков. Футболист тренировался в шортах под 21-м номером, которые принадлежат травмированному испанцу Феррану Торресу. Номер Зинченко в Манчестер Сити – 11.

Это была первая тренировка Зинченко после повреждения. По ходу матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с РБ Лейпциг (6:3) Зинченко получил травму икроножной мышцы.

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А потом Александр Зинченко у себя в Instagram опубликовал фото объятий с российской звездой смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым.