Олександра Зінченка помітили в чужих трусах. Що в них робив футболіст?

Український гравець МанСіті Олександр Зінченко провів перше тренування після травми. Футболіст займався в шортах Феррана Торреса

Зверніть увагу на номер на шортах

Півзахисник збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко відновився після травми і почав тренування.

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Знімком з занять Олександр поділився в соцмережах і викликав подив своїх підписників. Футболіст тренувався в шортах під 21-м номером, які належать травмованому іспанцеві Феррану Торресу. Номер Зінченка в Манчестер Сіті – 11.

Це було перше тренування Зінченка після пошкодження. У ході матчу першого туру групового етапу Ліги чемпіонів з РБ Лейпциг (6:3) Зінченко отримав травму литкового м'яза.

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А потім Олександр Зінченко у себе в Instagram опублікував фото обіймів з російською зіркою змішаних єдиноборств Хабібом Нурмагомедовим.