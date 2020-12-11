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Адвокаты оправдывают российских хулиганов, зверски побивших англичанина на Евро-2016

11 декабря, 20:19

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Страшный инцидент произошел в Марселе перед матчем Англия – Россия

Во Франции продолжаются слушания по делу российских фанатов-хулиганов, которые едва не убили болельщика на Евро-2016. Под судом находятся двое, хотя камеры наблюдения определили, что нападавших было пятеро. Однако опознать удалось лишь двоих – 34-летнего Михаила Ивкина и 33-летнего Павла Косова. Их задержали в 2018 году в Мюнхене по пути в Испанию, где "Спартак" играл с "Атлетиком". Каждому из них грозит до 15 лет за решеткой.

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Сегодня выступили французские адвокаты ультрас из России. Несмотря на обвинения в нанесении серьезных травм английскому фанату, служитель Фемиды Жюльен Пинелли просит суд оправдать подзащитных, пишет "Футбол на Куличках":

"Прокуратура считает, что Ивкин и Косов действовали вместе и были причиной травм, полученных господином Бэйчем... Я буду просить суд снять ответственность с господина Ивкина, признать его невиновность, потому что факты, которые ему вменяются, совершенно не являются причиной травм господина Бэйча".

Адвокат Косова Алан Дюфло заявил:

"Для моего клиента прокурор потребовал максимальный срок, 15 лет. Вместе с тем, все признают, что это не он нанес удары, которые стали следствием значительных травм английского болельщика. Тот, кто наносил эти удары, не установлен. И Косов будет расплачиваться за того, кто не был выявлен. Я буду делать все, чтобы показать, что это не правосудие, это месть, расправа, показательное наказание".

50-летний Эндрю Бэйч остался инвалидом на всю жизнь. Его состояние описывают "между болезнью Паркинсона и Альцгеймера". Его сын Гарри вынужден был бросить работу в Австралии и вернуться на родину, чтобы ухаживать за отцом.

Недавно французские фанаты пытались сорвать матч Лиги Европы.

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Смотрите, как фанатов "Зенита" побили в Москве:

Фанаты "Зенита" побиты в Москве Видео: Telegram-канал Baza

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Россия суд драка футбол хулиганы Евро-2016
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