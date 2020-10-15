А Роналду – все равно: "Ювентус" сообщил о многомиллионных убытках

Пандемия коронавируса продолжает негативно влиять на сферу спорта. В последнее время футбольные клубы публикуют отчеты за сезон 2019/2020. Сегодня свои данные в открытый доступ предоставил чемпион Италии – "Ювентус". Кстати, Минздрав вынес окончательный вердикт по допуску болельщиков на матч "Динамо" – "Ювентус".

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В своем отчете туринцы на официальном сайте клуба сообщили, что убытки по состоянию на 30 июня 2020 года составили 89,7 миллиона евро. Это почти на 50 миллионов больше по сравнению с предыдущим сезоном (2018/19), когда зрителей пускали на трибуны (39,9 млн евро). Естественно, причина кроется в пандемии коронавируса. Недостачу "Юве" покрывает из собственных резервов. При этом зарплата Роналду в клубе составляет около 31 миллиона.

Убытки "Ювентуса" могли бы быть меньшими, если бы команда удачнее выступила в Лиге чемпионов. Напомним, туринцы выбыли уже на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч французскому "Лиону" (0:1, 2:1). Однако туринцы выигрывают итальянскую Серию А с 2012 года.

Напомним, вчера Роналду прилетел на карантин в Италию.

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