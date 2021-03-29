Українська
$ 27,97
32,95
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

18-летняя футболистка получила 13 суток в Беларуси: "Помни, ты – на стороне добра"

29 марта, 00:45

Елена Павлова Елена Павлова

Спортсменку задержали 25 марта во время протестов в День Воли

Новая волна протестов против нынешней власти и президента Александра Лукашенко прокатилась по Беларуси на этой неделе. И задержанных митингующих тоже оказалось предостаточно. Среди них оказалась и 18-летняя футболистка "Минска" Ульяна Асаула. Ранее футболист отбывал срок за протесты в Беларуси.

Реклама

Ульяна Асаула

Ульяна Асаула / Фото: Instagram

Как сообщает tribuna.com, юная спортсменка была задержана 25 марта во время протестов в День Воли и получила 13 суток административного ареста. Ульяну осудили по ч. 1 статьи 24.23 кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях – "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".

Реклама

"Очень переживаем за тебя! Но ты на стороне добра, помни это всегда!", "Сил и терпения, держись", – поддерживают Ульяну ее друзья и фоловеры в Instagram.

Читайте также: Мама повешенного в Беларуси фаната о Лукашенко: "Как бить девочек, бить бабушек?"

Ранее заслуженный тренер Беларуси по футболу Юрий Пышник поддержал агрессию силовиков во время акций протеста: "Бьют и задерживают в Беларуси тех, кто заслуживает".

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты срок Беларусь арест футболистка
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Топ-десятка! Все красотки на дне рождения Степаненко – на одном фото
Топ-десятка! Все красотки на дне рождения Степаненко – на одном фотоФутбол
Ни стыда ни совести: подругу знаменитого футболиста затравили за откровенные фото
Ни стыда ни совести: подругу знаменитого футболиста затравили за откровенные фотоФутбол
Уволенный из
Уволенный из "Колоса" Селезнев нашел себя в еще одном виде спортаФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Кубка Англии
Прогноз Александра Шовковского на матчи Кубка АнглииФутбол
Невероятно горячие фото бразильской модели, заслужившей комплименты от Неймара
Невероятно горячие фото бразильской модели, заслужившей комплименты от НеймараФутбол
Худшая команда чемпионата Украины продала своего таланта в компанию к Зинченко
Худшая команда чемпионата Украины продала своего таланта в компанию к ЗинченкоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять