18-річна футболістка отримала 13 діб в Білорусі: "Пам'ятай, ти – на боці добра"

Спортсменку затримали 25 березня під час протестів в День Волі

Нова хвиля протестів проти нинішньої влади і президента Олександра Лукашенка прокотилася по Білорусі на цьому тижні. І затриманих мітингувальників теж виявилося більш ніж достатньо. Серед них опинилася і 18-річна футболістка "Мінська" Уляна Асаула. Раніше футболіст відбував строк за протести в Білорусі.

Реклама

Ульяна Асаула / Фото: Instagram

Як повідомляє tribuna.com, юна спортсменка була затримана 25 березня під час протестів в День Волі і отримала 13 діб адміністративного арешту. Уляну засудили за ч.1 статті 24.23 кодексу Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення – "Порушення порядку організації або проведення масових заходів".

Реклама

"Дуже переживаємо за тебе! Але ти на боці добра, пам'ятай це завжди!", "Сил і терпіння, тримайся", – підтримують Уляну її друзі і фоловери в Instagram.

Читайте також: Мама повішеного в Білорусі фаната про Лукашенка: "Як бити дівчаток, бити бабусь?"

Раніше заслужений тренер Білорусі з футболу Юрій Пишнік підтримав агресію силовиків під час акцій протесту: "Б'ють і затримують в Білорусі тих, хто заслуговує".

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Нова хвиля протестів у Білорусі

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама