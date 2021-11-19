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15 лет во главе команды! Оскар Табарес покинул пост главного тренера сборной Уругвая

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
19 ноября, 22:33
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Оскар Табарес уволен с должности главного тренера сборной Уругвая. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Уругвая
Оскар Табарес
Оскар Табарес / Фото: Getty Images

74-летний Оскар Табарес возглавлял национальную команду с 2006 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки в 2011 году. Также он возглавлял команду с 1988 по 1990 год.

Ранее мы писали, что бывший форвард Шахтера поссорился с фанатами и зимой намерен покинуть Палмейрас.

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В таблице квалификации ЧМ-2022 сборная Уругвая занимает седьмую позицию, набрав 16 очков.

В 2016 году у Оскара Табареса был диагностирован синдром Гийена — Барре. В ходе проведения Кубка Америки-2016 Табарес вначале ходил с помощью костылей, а потом начал передвигаться на электрической инвалидной коляске.

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Также Табарес тренировал Пеньяроль, Депортиво Кали, Бока Хуниорс, Милан, Овьедо, Кальяри, Велес Сарсфилд, Данубио, Монтевидео Уондерерс, Белла Виста, молодежную и олимпийскую сборную Уругвая.

Победитель Кубка Либертадорес с Пеньяролем, чемпион Аргентины с Бока Хуниорс.

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