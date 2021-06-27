По проспекту Победы без пробок: сколько пробежал игрок матча Нидерланды – Чехия

Томаш Соучек стал героем встречи между Нидерландами и Чехии. Чешский футболист за весь матч пробежал более 11 километров и вдохновил партнеров на победу

Томаш Соучек стал игроком матча Нидерланды - Чехия / Фото: Reuters

Сборная Чехии сотворила первую сенсацию в плей-офф Евро-2020, выбив на стадии 1/8 финала мощную команду Нидерландов. Героем встречи стал капитан чешской команды Томаш Соучек, преодолевший за матч 11 200 метров. Сегодня он точно наш герой!

11,2 километра – это почти длина проспекта Победы в Киеве. Если бы Соучек решил путешествовать по Киеву, не пришлось бы даже в пробках стоять.

Напомним, Чехия одержала победу благодаря голам Томаша Голеша и Патрика Шика. Еще при счете 0:0 Нидерланды остались в меньшинстве после удаления Матейса де Лигта.

Смотрите, как сборную Дании встретили дома после разгрома Уэльса: мурашки по коже! Футболистам и тренеру датской команды после возвращения из Амстердама, где они одолели валлийцев в 1/8 финала, рукоплескали так, словно они уже выиграли Евро.