"За такое очень сильно наказывают": Шевченко – о договорняке с Австрией

В последнем туре группового этапа Евро-2020 Украина и Австрия могут сыграть вничью, которая позволит обеим командам выйти в 1/8 финала

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: УАФ

Завтра у сборной Украины ключевой матч на Евро-2020. В 19:00 играем против Австрии.

Расклады такие, что ничья выводит обе команды в плей-офф турнира. Поэтому соблазн скатать договорняк очень великий. В чем Украину и подозревает Россия. Но главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко против нечестной игры.

"За такое очень сильно наказывают. И любые разговоры по поводу ничьей и договоренности – это нужно пресекать. Команда понимает важность игры, мы готовимся. Мы все понимаем, какой результат нам нужен, чтобы выйти дальше. И сборная понимает ответственность. Буду ли доволен ничьей? Я уже сказал, что теоретически ничья нас устраивает, но это такие матчи, что если думать о ничьей, то результата не будет. Сборная будет играть так, чтобы добиться положительного результата", – заявил Шевченко.

Напомним, что в прошлом туре сборная Украины обыграла Северную Македонию: