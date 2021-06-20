"За таке дуже сильно карають": Шевченко – про договірняк з Австрією

В останньому турі групового етапу Євро-2020 Україна і Австрія можуть зіграти внічию, яка дозволить обом командам вийти в 1/8 фіналу

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: УАФ

Завтра у збірної України ключовий матч на Євро-2020. О 19:00 граємо проти Австрії.

Розклади такі, що нічия виводить обидві команди в плей-офф турніру. Тому спокуса скатати договірняк дуже велика. У чому Україну і підозрює Росія. Але головний тренер української збірної Андрій Шевченко проти нечесної гри.

"За таке дуже сильно карають. І будь-які розмови стосовно нічиєї і домовленості – це потрібно припиняти. Команда розуміє важливість гри, ми готуємося. Ми всі розуміємо, який результат нам потрібен, щоб вийти далі. І збірна розуміє відповідальність. Чи буду задоволений нічиєю? Я вже сказав, що теоретично нічия нас влаштовує, але це такі матчі, що якщо думати про нічию, то результату не буде. Збірна гратиме так, щоб домогтися позитивного результату" , – заявив Шевченко.

Нагадаємо, що в минулому турі збірна України обіграла Північну Македонію: