20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Россия подозревает Украину в договорняке на Евро-2020

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
20 июня, 16:48
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Медиа РФ предполагают, что украинцы скатают ничью с австрийцами, что грозит оставить за бортом плей-офф Россию. В подтверждение приводят котировки букмекеров
Тренер Украины Шевченко и форвард России Дзюба
Тренер Украины Шевченко и форвард России Дзюба / Фото: Reuters

Истерия в РФ по поводу сборной Украины продолжается. Едва Россию попустило после скандала с формой украинской сборной, с которой финансируемый Газпромом УЕФА потребовал убрать слоган "Героям слава!", как из Москвы стартовал новый наезд в сторону украинской команды.

В РФ подозревают, что в третьем туре группового раунда чемпионата Европы Украина 21 июня скатает чуть ли не договорняк с Австрией, что может оставить за бортом плей-офф Евро-2020 сборную России.

"Украина и Австрия распишут скандальную ничью и лишат Россию плей-офф? Странные котировки букмекеров" – материал под таким названием опубликовало российское издание Спорт-Экспресс

"Ничья во встрече Украины с Австрией практически гарантирует обеим сборным участие в плей-офф. В этом случае со второго места выйдет Украина, так как у нее больше забитых мячей, чем у Австрии", – пишет Спорт-Экспресс

"Эта ситуация напоминает знаменитый скандал на Евро-2004, когда сборные Дании и Швеции лишили 1/4 финала Италию. Скандинавским сборным в очной встрече требовалась результативная ничья – 2:2, 3:3, 4:4 и так далее. Тогда они в любом случае оказались бы выше Италии. Так и получилось: Дания и Швеция сыграли 2:2, а этот скандал вошел в историю под названием Nordic Victory", – добавляет российское медиа

Намекая при этом, что в положении Италии образца 2004 года теперь может оказаться сборная России, если 21 июня она проиграет Дании или не выиграет у нее – тогда россияне рискуют стать одной из двух худших "третьих" команд групп, которые не выйдут в 1/8 финала.

В качестве подтверждения якобы возможной "росписи" Украиной и Австрией ничьей, которая грозит негативным образом отразиться на судьбе сборной РФ, российские журналисты приводят котировки букмекеров. Согласно им, ничейный исход во встрече Украина – Австрия из наименее вероятного в последние дни превратился в наиболее реальный с коэффициентом 1.99.

/ Фото: Reuters

Российские болельщики на Евро
Российские болельщики на Евро / Фото: Getty Images

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Отметим, что тренер сборной Украины Андрей Шевченко, говоря о понедельничном матче с Австрией, ранее заявил: "Ни одна, ни вторая команда не будет играть на ничью".

Смотрите, как Украина обыграла Северную Македонию 2:1

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Финляндия
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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 20 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на: Трансляция
Понедельник, 21 июня
19:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
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22:00
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