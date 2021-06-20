Россия подозревает Украину в договорняке на Евро-2020

Медиа РФ предполагают, что украинцы скатают ничью с австрийцами, что грозит оставить за бортом плей-офф Россию. В подтверждение приводят котировки букмекеров

Тренер Украины Шевченко и форвард России Дзюба / Фото: Reuters

Истерия в РФ по поводу сборной Украины продолжается. Едва Россию попустило после скандала с формой украинской сборной, с которой финансируемый Газпромом УЕФА потребовал убрать слоган "Героям слава!", как из Москвы стартовал новый наезд в сторону украинской команды.

В РФ подозревают, что в третьем туре группового раунда чемпионата Европы Украина 21 июня скатает чуть ли не договорняк с Австрией, что может оставить за бортом плей-офф Евро-2020 сборную России.

"Украина и Австрия распишут скандальную ничью и лишат Россию плей-офф? Странные котировки букмекеров" – материал под таким названием опубликовало российское издание Спорт-Экспресс

"Ничья во встрече Украины с Австрией практически гарантирует обеим сборным участие в плей-офф. В этом случае со второго места выйдет Украина, так как у нее больше забитых мячей, чем у Австрии", – пишет Спорт-Экспресс

"Эта ситуация напоминает знаменитый скандал на Евро-2004, когда сборные Дании и Швеции лишили 1/4 финала Италию. Скандинавским сборным в очной встрече требовалась результативная ничья – 2:2, 3:3, 4:4 и так далее. Тогда они в любом случае оказались бы выше Италии. Так и получилось: Дания и Швеция сыграли 2:2, а этот скандал вошел в историю под названием Nordic Victory", – добавляет российское медиа

Намекая при этом, что в положении Италии образца 2004 года теперь может оказаться сборная России, если 21 июня она проиграет Дании или не выиграет у нее – тогда россияне рискуют стать одной из двух худших "третьих" команд групп, которые не выйдут в 1/8 финала.

В качестве подтверждения якобы возможной "росписи" Украиной и Австрией ничьей, которая грозит негативным образом отразиться на судьбе сборной РФ, российские журналисты приводят котировки букмекеров. Согласно им, ничейный исход во встрече Украина – Австрия из наименее вероятного в последние дни превратился в наиболее реальный с коэффициентом 1.99.

/ Фото: Reuters

Российские болельщики на Евро / Фото: Getty Images

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Отметим, что тренер сборной Украины Андрей Шевченко, говоря о понедельничном матче с Австрией, ранее заявил: "Ни одна, ни вторая команда не будет играть на ничью".

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