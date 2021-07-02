В полуфинал выйдут итальянцы: прогноз комментатора на четвертьфинал Евро-2020

Комментатор телеканалов "Футбол 1/2/3" Кирилл Круторогов думает, что основное время матча Бельгия – Италия завершится вничью

Италия имеет опыт побед в овертайме / Фото: Reuters

Сегодня в Мюнхене определится полуфиналист Евро-2020. Мы уже ведем онлайн-трансляцию поединка Бельгия – Италия. А что думают эксперты о встрече, узнаем у комментатора каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

"Четвертьфинальный матч с самой яркой афишей. Бельгия вышла из группы со 100% добытых очков, а в 1/8-й переиграла сборную Португалии (1:0), выдав прекрасную игру с точки зрения тактики. Из минуса – повреждения получили Кевин де Брюйне и Эден Азар. А с ними и без них – это две разные команды, особенно против действительно сильных и хорошо организованных соперников. Для "красных дьяволов" это шестое Евро в истории, в четырех случаях они выходили из группы, но далее четвертьфинала не пробивались с 1980-го. Пять лет назад на турнире во Франции они сенсационно выбыли на этой стадии от Уэльса. Сейчас же считают, что это золотое поколение сборной Бельгии, и оно способно выиграть чемпионат Европы.

Против этого выступает команда Италии. "Скуадра адзурра" также прошла группу со 100% очков, а в 1/8-й ей дали бой австрийцы, сведя игру в овертаймы, где команда Манчини победила на классе (2:1). Так прервалась их серия из 11 матчей без пропущенных голов. Но без поражений они идут уже 31 матч, что является их рекордом. Ожидается, что Джорджо Кьеллини, пропустивший два предыдущих матча из-за травмы, будет готов к выходу в основе.

Сложнейший матч для прогноза. Ожидаю не слишком результативный исход, особенно в основное время – ТМ 2,5 – 0:0 или 1:1. По ощущению, в полуфинал пройдут итальянцы, возможно, в овертайме", – считает Круторогов.

Тем временем аналитики FAVBET называют фаворитом матча Италию. На ее выход в 1/2 финала установлен коэффициент 1.70, на проход бельгийцев – 2.27. Букмекеры прочат итальянцам победу в основное время со счетом 1:0.

Смотрите обзор матча Бельгия – Португалия.

Смотрите обзор матча Италия – Австрия.