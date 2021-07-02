До півфіналу вийдуть італійці: прогноз коментатора на чвертьфінал Євро-2020

Коментатор телеканалів "Футбол 1/2/3" Кирило Круторогов думає, що основний час матчу Бельгія – Італія завершиться внічию

Італія має досвід перемог у овертаймі / Фото: Reuters

Сьогодні в Мюнхені визначиться півфіналіст Євро-2020. Ми вже ведемо онлайн-трансляцію поєдинку Бельгія – Італія. А що думають експерти про зустріч, дізнаємося у коментатора каналів "Футбол 1/2/3" Кирила Круторогова.

"Чвертьфінальний матч з найяскравішою афішею. Бельгія вийшла з групи з 100% здобутих очок, а в 1/8-й переграла збірну Португалії (1:0), видавши прекрасну гру з точки зору тактики. З мінусів – пошкодження отримали Кевін де Брюйне і Еден Азар. А з ними і без них – це дві різні команди, особливо проти дійсно сильних і добре організованих суперників. Для "червоних дияволів" це шосте Євро в історії, в чотирьох випадках вони виходили з групи, але далі чвертьфіналу не пробивалися з 1980-го. П'ять років тому на турнірі у Франції вони сенсаційно вибули на цій стадії від Уельсу. Зараз же вважають, що це золоте покоління збірної Бельгії, і воно здатне виграти чемпіонат Європи.

Проти цього виступає команда Італії. "Скуадра адзурра" також пройшла групу зі 100% очок, а в 1/8-й їй дали бій австрійці, звівши гру в овертайми, де команда Манчіні перемогла на класі (2:1). Так перервалася їх серія з 11 матчів без пропущених голів. Але без поразок вони йдуть вже 31 матч, що є їх рекордом. Очікується, що Джорджо К'єлліні, який пропустив два попередні матчі через травму, буде готовий до виходу в основі.

Складний матч для прогнозу. Очікую не надто результативний підсумок, особливо в основний час – ТМ 2,5 – 0:0 або 1:1. По відчуттю, до півфіналу пройдуть італійці, можливо, в овертаймі", – вважає Круторогов.

Тим часом аналітики FAVBET називають фаворитом матчу Італію. На її вихід до 1/2 фіналу встановлений коефіцієнт 1.70, на прохід бельгійців – 2.27. Букмекери пророкують італійцям перемогу в основний час з рахунком 1:0.

Дивіться огляд матчу Бельгія – Португалія.

Дивіться огляд матчу Італія – Австрія.