В киевской фан-зоне 10 тысяч болельщиков смотрели матч Украина – Нидерланды

На НСК "Олимпийский" на огромном экране в 160 квадратных метров болельщики смотрели за первым матчем украинской команды на чемпионате Европы

Фаны смотрят матч Евро-2020 на "Олимпийском" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сборная Украины в драматическом поединке проиграла Нидерландам на старте Евро-2020. За этим матчем в Киеве на НСК "Олимпийский" наблюдали 10 тысяч болельщиков. Среди них были и дети с инвалидностью, получившие бесплатный доступ на стадион. Специально для трансляции на "Олимпийском" был возведен рекордный по размерам экран в 160 квадратных метров.



Одним из сюрпризов перед началом матча стала автограф-сессия защитника Шахтера Валерия Бондаря. Фудкорт, обсуждение поединка с футбольными экспертами, спортивные конкурсы, возможность сфотографироваться с трофеем LaLiga – вот далеко не полный перечень развлечений болельщиков в этот вечер. Еще одной фишкой мероприятия стал "Кибертрак": в огромной фуре-трансформере состоялись финалы киберспортивных соревнований по CS:GO и Dota 2, а по окончании поединка фура отправилась путешествовать по всем регионам Украины, чтобы дарить атмосферу праздника во время Евро-2020.

Благодаря зрителям во время поединка стадион взрывался так, будто сборная играла прямо на его поле: звучали песни, заряды, гимн страны! Организаторы ивента сняли вдохновляющий ролик, который будет показан футболистам сборной, чтобы зарядить их на победу в матчах с Австрией и Северной Македонией.