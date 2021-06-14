В київській фан-зоні 10 тисяч уболівальників дивилися матч Україна – Нідерланди

На НСК "Олімпійський" на величезному екрані в 160 квадратних метрів вболівальники дивилися за першим матчем української команди на чемпіонаті Європи

Фани дивляться Євро-2020 на "Олімпійському" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Збірна України в драматичному поєдинку програла Нідерландам на старті Євро-2020. За цим матчем у Києві на НСК "Олімпійський" спостерігали 10 тисяч уболівальників. Серед них були і діти з інвалідністю, які отримали безкоштовний доступ на стадіон. Спеціально для трансляції на "Олімпійському" був зведений рекордний за розмірами екран в 160 квадратних метрів.



Одним із сюрпризів перед початком матчу стала автограф-сесія захисника Шахтаря Валерія Бондаря. Фудкорт, обговорення поєдинку з футбольними експертами, спортивні конкурси, можливість сфотографуватися з трофеєм LaLiga – ось далеко не повний перелік розваг уболівальників цього вечора. Ще однією фішкою заходу став "Кібертрак": у величезній фурі-трансформері відбулися фінали киберспортивних змагань по CS: GO і Dota 2, а після закінчення поєдинку фура вирушила подорожувати по всіх регіонах України, щоб дарувати атмосферу свята під час Євро-2020.

Завдяки глядачам під час поєдинку стадіон вибухав так, ніби збірна грала прямо на його полі: звучали пісні, заряди, гімн країни! Організатори івенту зняли надихаючий ролик, який буде показаний футболістам збірної, щоб зарядити їх на перемогу в матчах з Австрією і Північної Македонією.