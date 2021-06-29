Украина – Швеция: где смотреть трансляцию и видео голов

Все о трансляциях матча Украина – Швеция в плей-офф Евро-2020 на эфирных, спутниковых каналах и в интернете. Видео голов – в нашем онлайне

Болельщики в ожидании матча Украина - Швеция в Глазго / Фото: Reuters

Момент истины для сборной Украины настал! В поединке против шведов нужно выложиться по полной и добыть путевку в четвертьфинал чемпионата Европы. Смотреть онлайн трансляцию Украина – Швеция с видео-повторами голов, фотографиями и комментариями можно на нашем сайте.

Матч начнется в 22:00.

Кстати, с помощью футбольной математики мы спрогнозировали победу команды Андрея Шевченко. Наша команда одержит волевую победу в дополнительное время:

Смотреть игру Украина – Швеция в прямом эфире можно на:

канал "Украина", прямой эфир;

канал "Футбол 1", прямой эфир;

канал "Футбол 2", прямой эфир;

онлайн на сайте Спорт Сегодня (видеоповторы, фото, комментарии);

(видеоповторы, фото, комментарии); стрим на канале ТУМатч (обсуждение игры);

(обсуждение игры); сервис OLL.TV (в подписке).

Если у вас нет возможности смотреть трансляцию на ТВ, присоединяйтесь к нашему стриму поединка Украина – Швеция. Комментатор Евгений Кучин не даст заскучать! Задавайте свои вопросы, делайте прогнозы и делитесь впечатлениями.