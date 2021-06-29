Україна – Швеція: де дивитися трансляцію і відео голів

Момент істини для збірної України настав! У поєдинку проти шведів потрібно викластися по повній і здобути путівку в чвертьфінал чемпіонату Європи. Дивитися онлайн-трансляцію Україна – Швеція з відео-повторами голів, фотографіями та коментарями можна на нашому сайті.
Матч розпочнеться о 22:00.
До речі, за допомогою футбольної математики ми спрогнозували перемогу команди Андрія Шевченка. Наша команда здобуде вольову перемогу в додатковий час:
Дивитися гру Україна – Швеція в прямому ефірі можна на:
- канал "Україна", прямий ефір;
- канал "Футбол 1", прямий ефір;
- канал "Футбол 2", прямий ефір;
- онлайн на сайті Спорт Сегодня (відеоповтори, фото, коментарі);
- стрім на каналі ТУМатч (обговорення гри);
- сервіс OLL.TV (в підписці).
Якщо у вас немає можливості дивитися трансляцію на ТБ, приєднуйтеся до нашого стріму поєдинку Україна – Швеція. Коментатор Євген Кучин не дасть занудьгувати! Задавайте свої питання, робіть прогнози і діліться враженнями.