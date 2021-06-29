29 червня 19:00
Англія 2
Німеччина 0
29 червня 24’
Швеція 0
Україна 0
2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
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Євро-2020

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Україна – Швеція: де дивитися трансляцію і відео голів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
29 червня, 21:47
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Все про трансляції матчу Україна – Швеція в плей-оф Євро-2020 на ефірних, супутникових каналах і в інтернеті. Відео голів – в нашому онлайні
Вболівальники в очікуванні матчу Україна - Швеція в Глазго
Вболівальники в очікуванні матчу Україна - Швеція в Глазго / Фото: Reuters

Момент істини для збірної України настав! У поєдинку проти шведів потрібно викластися по повній і здобути путівку в чвертьфінал чемпіонату Європи. Дивитися онлайн-трансляцію Україна – Швеція з відео-повторами голів, фотографіями та коментарями можна на нашому сайті.

Матч розпочнеться о 22:00.

До речі, за допомогою футбольної математики ми спрогнозували перемогу команди Андрія Шевченка. Наша команда здобуде вольову перемогу в додатковий час:

Дивитися гру Україна – Швеція в прямому ефірі можна на:

  • канал "Україна", прямий ефір;
  • канал "Футбол 1", прямий ефір;
  • канал "Футбол 2", прямий ефір;
  • онлайн на сайті Спорт Сегодня (відеоповтори, фото, коментарі);
  • стрім на каналі ТУМатч (обговорення гри);
  • сервіс OLL.TV (в підписці).

Якщо у вас немає можливості дивитися трансляцію на ТБ, приєднуйтеся до нашого стріму поєдинку Україна – Швеція. Коментатор Євген Кучин не дасть занудьгувати! Задавайте свої питання, робіть прогнози і діліться враженнями.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 29 червня
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0:0 (24’)
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Пʼятниця, 2 липня
19:00
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22:00
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Субота, 3 липня
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