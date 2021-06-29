Україна – Швеція: де дивитися трансляцію і відео голів

Все про трансляції матчу Україна – Швеція в плей-оф Євро-2020 на ефірних, супутникових каналах і в інтернеті. Відео голів – в нашому онлайні

Вболівальники в очікуванні матчу Україна - Швеція в Глазго / Фото: Reuters

Момент істини для збірної України настав! У поєдинку проти шведів потрібно викластися по повній і здобути путівку в чвертьфінал чемпіонату Європи. Дивитися онлайн-трансляцію Україна – Швеція з відео-повторами голів, фотографіями та коментарями можна на нашому сайті.

Матч розпочнеться о 22:00.

До речі, за допомогою футбольної математики ми спрогнозували перемогу команди Андрія Шевченка. Наша команда здобуде вольову перемогу в додатковий час:

Дивитися гру Україна – Швеція в прямому ефірі можна на:

Якщо у вас немає можливості дивитися трансляцію на ТБ, приєднуйтеся до нашого стріму поєдинку Україна – Швеція. Коментатор Євген Кучин не дасть занудьгувати! Задавайте свої питання, робіть прогнози і діліться враженнями.