Украина – Македония: где смотреть трансляцию и видео голов, анонс и прогноз на игру

Прямая трансляция матча сборной Украины будет доступна на трех каналах – Украина, Футбол 1 и Футбол 2. Видео голов – в нашем онлайне, а стрим и обсуждение – на YouTube канале ТУМатч

Стадион в Бухаресте накануне матча второго тура Евро-2020 Украина - Северная Македония / Фото: Reuters

Нам нужна победа! Сегодня сборная Украины играет с Северной Македонией в "матче жизни". Чтобы всерьез рассчитывать на выход в плей-офф Евро-2020, нам нужен позитивный результат. Игра начнется в 16:00, смотреть матч Украина – Северная Македония можно на нашем сайте в виде мультимедийного онлайна – тут же будут и видеоповторы голов.

Перед игрой отвечаем на главные вопросы болельщиков.

Где смотреть матч Украина – Северная Македония

Поединок на "Арена Националэ" в Бухаресте в прямом эфире покажет телеканал "Украина". Также матч в прямом эфире можно смотреть на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2". В интернете трансляция игры Украина – Северная Македония будет доступна на сервисе OLL.TV, а стрим игры с комментариями болельщиков – на нашем YouTube канале ТуМатч.

Анонс матча Украина – Северная Македония

Комментатор Кирилл Круторогов – о матче:

Учитывая, что у обеих команд по одной победе – у голландцев над нашей главной командой (3:2), а у австрийцев над Северной Македонией (3:1), нам, вероятно, лучше, чтобы они не расписали ничью.

Причем думается, что победа "оранье" нам более выгодна, потому что в случае нашего успеха с балканцами в заключительном туре во встрече с австрийцами мы с ними разыграем более высокую позицию в очной битве.

Голландцы побеждали австрийцев в шести последних матчах. Суммарно на их счету восемь побед при четырех ничьих и шести викториях сборной Австрии. Правда, последняя случилась в мае 1990 года.

Не слишком удивлюсь, если наши конкуренты распишут ничью. Хотя фаворитом вижу все же голландцев. Склоняюсь к их непростой победе – 2:1.

Прогноз на матч Украина – Северная Македония

Букмекеры FAVBET видят Украину фаворитом матча: коэффициент на победу команды Андрея Шевченко 1.71, на ничью – 3.75, на победу Северной Македонии – 5.60. Самым же вероятным счетом является победа Украины 1:0 (5.60).