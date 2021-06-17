17 июня 45+1’
Украина 2
Северная Македония 0
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Украина – Македония: где смотреть трансляцию и видео голов, анонс и прогноз на игру

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
17 июня, 15:49
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Прямая трансляция матча сборной Украины будет доступна на трех каналах – Украина, Футбол 1 и Футбол 2. Видео голов – в нашем онлайне, а стрим и обсуждение – на YouTube канале ТУМатч
Стадион в Бухаресте накануне матча второго тура Евро-2020 Украина - Северная Македония
Стадион в Бухаресте накануне матча второго тура Евро-2020 Украина - Северная Македония / Фото: Reuters

Нам нужна победа! Сегодня сборная Украины играет с Северной Македонией в "матче жизни". Чтобы всерьез рассчитывать на выход в плей-офф Евро-2020, нам нужен позитивный результат. Игра начнется в 16:00, смотреть матч Украина – Северная Македония можно на нашем сайте в виде мультимедийного онлайна – тут же будут и видеоповторы голов.

Перед игрой отвечаем на главные вопросы болельщиков.

Где смотреть матч Украина – Северная Македония

Поединок на "Арена Националэ" в Бухаресте в прямом эфире покажет телеканал "Украина". Также матч в прямом эфире можно смотреть на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2". В интернете трансляция игры Украина – Северная Македония будет доступна на сервисе OLL.TV, а стрим игры с комментариями болельщиков – на нашем YouTube канале ТуМатч.

Анонс матча Украина – Северная Македония

Комментатор Кирилл Круторогов – о матче:

Учитывая, что у обеих команд по одной победе – у голландцев над нашей главной командой (3:2), а у австрийцев над Северной Македонией (3:1), нам, вероятно, лучше, чтобы они не расписали ничью.

Причем думается, что победа "оранье" нам более выгодна, потому что в случае нашего успеха с балканцами в заключительном туре во встрече с австрийцами мы с ними разыграем более высокую позицию в очной битве.

Голландцы побеждали австрийцев в шести последних матчах. Суммарно на их счету восемь побед при четырех ничьих и шести викториях сборной Австрии. Правда, последняя случилась в мае 1990 года.

Не слишком удивлюсь, если наши конкуренты распишут ничью. Хотя фаворитом вижу все же голландцев. Склоняюсь к их непростой победе – 2:1.

Прогноз на матч Украина – Северная Македония

Букмекеры FAVBET видят Украину фаворитом матча: коэффициент на победу команды Андрея Шевченко 1.71, на ничью – 3.75, на победу Северной Македонии – 5.60. Самым же вероятным счетом является победа Украины 1:0 (5.60).

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Четверг, 17 июня
2:0 (45+1’)
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Пятница, 18 июня
16:00
Смотри на:
19:00
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22:00
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