Україна – Македонія: де дивитися трансляцію і відео голів, анонс і прогноз на гру

Пряма трансляція матчу збірної України буде доступною на трьох каналах – Україна, Футбол 1 і Футбол 2. Відео голів – у нашому онлайні, а стрім і обговорення – на YouTube каналі ТУМатч

Стадіон у Бухаресті напередодні матчу другого туру Євро-2020 Україна - Північна Македонія / Фото: Reuters

Нам потрібна перемога! Сьогодні збірна України грає з Північною Македонією в "матчі життя". Щоб серйозно розраховувати на вихід в плей-оф Євро-2020, нам потрібен позитивний результат. Гра розпочнеться о 16:00, дивитися матч Україна – Північна Македонія можна на нашому сайті у вигляді мультимедійного онлайну – саме тут будуть і відеоповтори голів.

Перед грою відповідаємо на головні запитання вболівальників.

Де дивитися матч Україна – Північна Македонія

Поєдинок на "Арена Націонале" в Бухаресті в прямому ефірі транслюватиме телеканал "Україна". Також матч в прямому ефірі можна дивитися на каналах "Футбол 1" і "Футбол 2". В інтернеті трансляція гри Україна – Північна Македонія буде доступною на сервісі OLL.TV, а стрім гри з коментарями уболівальників – на нашому YouTube каналі ТуМатч.

Анонс матчу Україна – Північна Македонія

Коментатор Кирило Круторогов – про матч:

З огляду на те, що у обох команд по одній перемозі – у голландців над нашою головною командою (3:2), а у австрійців над Північною Македонією (3:1), нам, ймовірно, краще, щоб вони не розписали нічию.

Причому думається, що перемога "ораньє" нам більш вигідна, тому що в разі нашого успіху з балканцями в заключному турі в зустрічі з австрійцями ми з ними розіграємо більш високу позицію в очній битві.

Голландці перемагали австрійців у шести останніх матчах. Сумарно на їхньому рахунку вісім перемог за чотирьох нічиїх і шести вікторіях збірної Австрії. Правда, остання була у травні 1990 року.

Не надто здивуюся, якщо наші конкуренти розпишуть нічию. Хоча фаворитом бачу все ж голландців. Схиляюся до варіанту з їх непростою перемогою – 2:1.

Прогноз на матч Україна – Північна Македонія

Букмекери FAVBET бачать Україну фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Андрія Шевченка 1.71, на нічию – 3.75, на перемогу Північної Македонії – 5.60. Найбільш вірогідним рахунком є перемога України 1:0 (5.60).