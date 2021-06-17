Україна – Македонія: де дивитися трансляцію і відео голів, анонс і прогноз на гру

Нам потрібна перемога! Сьогодні збірна України грає з Північною Македонією в "матчі життя". Щоб серйозно розраховувати на вихід в плей-оф Євро-2020, нам потрібен позитивний результат. Гра розпочнеться о 16:00, дивитися матч Україна – Північна Македонія можна на нашому сайті у вигляді мультимедійного онлайну – саме тут будуть і відеоповтори голів.
Перед грою відповідаємо на головні запитання вболівальників.
Де дивитися матч Україна – Північна Македонія
Поєдинок на "Арена Націонале" в Бухаресті в прямому ефірі транслюватиме телеканал "Україна". Також матч в прямому ефірі можна дивитися на каналах "Футбол 1" і "Футбол 2". В інтернеті трансляція гри Україна – Північна Македонія буде доступною на сервісі OLL.TV, а стрім гри з коментарями уболівальників – на нашому YouTube каналі ТуМатч.
Анонс матчу Україна – Північна Македонія
Коментатор Кирило Круторогов – про матч:
З огляду на те, що у обох команд по одній перемозі – у голландців над нашою головною командою (3:2), а у австрійців над Північною Македонією (3:1), нам, ймовірно, краще, щоб вони не розписали нічию.
Причому думається, що перемога "ораньє" нам більш вигідна, тому що в разі нашого успіху з балканцями в заключному турі в зустрічі з австрійцями ми з ними розіграємо більш високу позицію в очній битві.
Голландці перемагали австрійців у шести останніх матчах. Сумарно на їхньому рахунку вісім перемог за чотирьох нічиїх і шести вікторіях збірної Австрії. Правда, остання була у травні 1990 року.
Не надто здивуюся, якщо наші конкуренти розпишуть нічию. Хоча фаворитом бачу все ж голландців. Схиляюся до варіанту з їх непростою перемогою – 2:1.
Прогноз на матч Україна – Північна Македонія
Букмекери FAVBET бачать Україну фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Андрія Шевченка 1.71, на нічию – 3.75, на перемогу Північної Македонії – 5.60. Найбільш вірогідним рахунком є перемога України 1:0 (5.60).