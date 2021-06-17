17 червня 45+1’
Україна 2
Північна Македонія 0
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Україна – Македонія: де дивитися трансляцію і відео голів, анонс і прогноз на гру

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
17 червня, 15:49
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Пряма трансляція матчу збірної України буде доступною на трьох каналах – Україна, Футбол 1 і Футбол 2. Відео голів – у нашому онлайні, а стрім і обговорення – на YouTube каналі ТУМатч
Стадіон у Бухаресті напередодні матчу другого туру Євро-2020 Україна - Північна Македонія
Стадіон у Бухаресті напередодні матчу другого туру Євро-2020 Україна - Північна Македонія / Фото: Reuters

Нам потрібна перемога! Сьогодні збірна України грає з Північною Македонією в "матчі життя". Щоб серйозно розраховувати на вихід в плей-оф Євро-2020, нам потрібен позитивний результат. Гра розпочнеться о 16:00, дивитися матч Україна – Північна Македонія можна на нашому сайті у вигляді мультимедійного онлайну – саме тут будуть і відеоповтори голів.

Перед грою відповідаємо на головні запитання вболівальників.

Де дивитися матч Україна – Північна Македонія

Поєдинок на "Арена Націонале" в Бухаресті в прямому ефірі транслюватиме телеканал "Україна". Також матч в прямому ефірі можна дивитися на каналах "Футбол 1" і "Футбол 2". В інтернеті трансляція гри Україна – Північна Македонія буде доступною на сервісі OLL.TV, а стрім гри з коментарями уболівальників – на нашому YouTube каналі ТуМатч.

Анонс матчу Україна – Північна Македонія

Коментатор Кирило Круторогов – про матч:

З огляду на те, що у обох команд по одній перемозі – у голландців над нашою головною командою (3:2), а у австрійців над Північною Македонією (3:1), нам, ймовірно, краще, щоб вони не розписали нічию.

Причому думається, що перемога "ораньє" нам більш вигідна, тому що в разі нашого успіху з балканцями в заключному турі в зустрічі з австрійцями ми з ними розіграємо більш високу позицію в очній битві.

Голландці перемагали австрійців у шести останніх матчах. Сумарно на їхньому рахунку вісім перемог за чотирьох нічиїх і шести вікторіях збірної Австрії. Правда, остання була у травні 1990 року.

Не надто здивуюся, якщо наші конкуренти розпишуть нічию. Хоча фаворитом бачу все ж голландців. Схиляюся до варіанту з їх непростою перемогою – 2:1.

Прогноз на матч Україна – Північна Македонія

Букмекери FAVBET бачать Україну фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Андрія Шевченка 1.71, на нічию – 3.75, на перемогу Північної Македонії – 5.60. Найбільш вірогідним рахунком є перемога України 1:0 (5.60).

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Четвер, 17 червня
2:0 (45+1’)
Дивись на: Трансляція
19:00
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22:00
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Пʼятниця, 18 червня
16:00
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19:00
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22:00
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