Украина – Англия: Саутгейт не собирается оскорблять нашу сборную на Евро

Сегодня в 22:00 на "Стадио Олимпико" украинская команда проведет пятый матч Евро-2020. На нашем сайте стартовал онлайн Украина – Англия. Многие считают фаворитами британцев, но сами родоначальники футбола осторожны в высказываниях.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт отдал должное нашей сборной и ее тренеру. Слова 50-летнего наставника приводит сайт УЕФА:

"Сборная Украины – хорошая команда. Мне впечатлило, как Андрей изменил ее. Осенью у нее было несколько неудачных результатов в Лиге наций. Но украинцы взяли себя в руки, показали хороший результат и против Франции в квалификации чемпионата мира, и на этой неделе против Швеции.

Есть дать им свободные зоны, они ими воспользуются. У соперника есть опасные нападающие. Мы достигли одной цели, которую поставили себе, но это не Эверест – нужно двигаться дальше... За всю свою историю мы играли в трех полуфиналах, а сейчас должны сосредоточиться на матче в Риме. Было бы большой ошибкой думать о чем-то другом: это было бы оскорбительным по отношению к сборной Украины".