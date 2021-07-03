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Украина – Англия: Саутгейт не собирается оскорблять нашу сборную на Евро

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
3 июля, 12:13
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Главный тренер наших соперников по четвертьфиналу чемпионата Европы отдает должное Андрею Шевченко, но собирается пройти в полуфинал
Гарри Кейн и Гарет Саутгейт
Гарри Кейн и Гарет Саутгейт / Фото: Reuters

Сегодня в 22:00 на "Стадио Олимпико" украинская команда проведет пятый матч Евро-2020. На нашем сайте стартовал онлайн Украина – Англия. Многие считают фаворитами британцев, но сами родоначальники футбола осторожны в высказываниях.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт отдал должное нашей сборной и ее тренеру. Слова 50-летнего наставника приводит сайт УЕФА:

"Сборная Украины – хорошая команда. Мне впечатлило, как Андрей изменил ее. Осенью у нее было несколько неудачных результатов в Лиге наций. Но украинцы взяли себя в руки, показали хороший результат и против Франции в квалификации чемпионата мира, и на этой неделе против Швеции.

Есть дать им свободные зоны, они ими воспользуются. У соперника есть опасные нападающие. Мы достигли одной цели, которую поставили себе, но это не Эверест – нужно двигаться дальше... За всю свою историю мы играли в трех полуфиналах, а сейчас должны сосредоточиться на матче в Риме. Было бы большой ошибкой думать о чем-то другом: это было бы оскорбительным по отношению к сборной Украины".

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#
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И
Г
О
1
Англия
3
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7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
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3
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5
3
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