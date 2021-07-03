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Герой матча со шведами Довбик знает, как обыграть Англию и попасть в МЮ

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
3 июля, 11:35
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Форвард сборной Украины считает, что ничего в его жизни не изменилось, и он надеется за счет бойцовского характера пробиться в полуфинал Евро-2020
Артем Довбик, сборная Украины
Артем Довбик, сборная Украины / Фото: Reuters

Сегодня наша сборная проведет один из самых значимых матчей в своей истории. Мы уже ведем онлайн-трансляцию Украина – Англия. Несмотря на то, что подопечных Андрея Шевченко считают аутсайдерами, они не собираются заранее выбрасывать белый флаг. В частности, биться собирается и автор победного гола в поединке 1/8 финала со шведами Артем Довбик.

В комментарии сайту EURO2020 нападающий Днепра-1 рассказал о своих ощущениях:

"Я только спустя какое-то время [после матча] начал понимать, что произошло. Но сейчас это в прошлом. На следующий день проснулся и начал готовиться к сборной Англии. Ничего особенного в моей жизни не изменилось.

Конечно, Англия – это самая сильная сборная не только Европы, но и мира. Там собраны лучшие игроки из лучшей лиги мира. Только за счет сплоченности и бойцовских качеств можно обыграть такого соперника. Мы будем стараться, отдавать все силы".

Также Артем высказался о желании отца увидеть сына в Манчестер Юнайтед:

"Это мечта отца, и я буду делать все возможное для ее реализации. Но сейчас самое главное – результат в этом матче и полная самоотдача всей команды на футбольном поле. Повторюсь, мы сделаем все, что в наших силах".

Читайте также: заявка сборной Украины на матч против Англии.

Вспомним, как Артем вывел сборную Украины в четвертьфинал:

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