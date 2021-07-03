Україна – Англія: Саутгейт не збирається ображати нашу збірну на Євро

Сьогодні о 22:00 на "Стадіо Олімпіко" українська команда проведе п'ятий матч Євро-2020. На нашому сайті стартував онлайн Україна – Англія. Багато хто вважає фаворитами британців, але самі родоначальники футболу обережні у висловлюваннях.

Головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт віддав належне нашій збірній і її тренеру. Слова 50-річного наставника назводить сайт УЄФА:

"Збірна України – гарна команда. Мені вразило, як Андрій змінив її. Восени у неї було кілька невдалих результатів в Лізі націй. Але українці взяли себе в руки, показали хороший результат і проти Франції в кваліфікації чемпіонату світу, і на цьому тижні проти Швеції .

Є дати їм вільні зони, вони ними скористаються. У суперника є небезпечні нападники. Ми досягли однієї мети, яку поставили собі, але це не Еверест – потрібно рухатися далі... За всю свою історію ми грали в трьох півфіналах, а зараз повинні зосередитися на матчі в Римі. Було б великою помилкою думати про щось інше: це було б образливим по відношенню до збірної України".