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Україна – Англія: Саутгейт не збирається ображати нашу збірну на Євро

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
3 липня, 12:13
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Головний тренер наших суперників по чвертьфіналу чемпіонату Європи віддає належне Андрію Шевченку, але збирається пройти в півфінал
Гаррі Кейн і Гарет Саутгейт
Гаррі Кейн і Гарет Саутгейт / Фото: Reuters

Сьогодні о 22:00 на "Стадіо Олімпіко" українська команда проведе п'ятий матч Євро-2020. На нашому сайті стартував онлайн Україна – Англія. Багато хто вважає фаворитами британців, але самі родоначальники футболу обережні у висловлюваннях.

Головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт віддав належне нашій збірній і її тренеру. Слова 50-річного наставника назводить сайт УЄФА:

"Збірна України – гарна команда. Мені вразило, як Андрій змінив її. Восени у неї було кілька невдалих результатів в Лізі націй. Але українці взяли себе в руки, показали хороший результат і проти Франції в кваліфікації чемпіонату світу, і на цьому тижні проти Швеції .

Є дати їм вільні зони, вони ними скористаються. У суперника є небезпечні нападники. Ми досягли однієї мети, яку поставили собі, але це не Еверест – потрібно рухатися далі... За всю свою історію ми грали в трьох півфіналах, а зараз повинні зосередитися на матчі в Римі. Було б великою помилкою думати про щось інше: це було б образливим по відношенню до збірної України".

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E
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#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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