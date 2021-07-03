3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
6 июля 22:00
Италия --
Испания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
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Евро-2020

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Украина – Англия: прогноз комментатора на матч Евро-2020

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
3 июля, 15:53
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Англия является безоговорочным фаворитом матча, но Кирилл Круторогов надеется, что наша команда сможет как минимум распечатать ворота англичан на этом Евро
Круторогов надеется, что Украина сможет забить Англии
Круторогов надеется, что Украина сможет забить Англии / Фото: Reuters

Сегодня в Риме на Олимпийском стадионе сборная Украины сыграет с Италией в четвертьфинале Евро-2020. Украина – Англия трансляция есть на нашем сайте.

Украина – Англия: где смотреть матч 1/4 финала Евро-2020

Исторический матч для нашей главной команды страны пройдет в Риме на "Стадио Олимпико". Ранее мы не доходили до такой стадии чемпионата Европы. В единственном четвертьфинале – на Мундиале-2006 сборная Украины проиграла Италии.

В предыдущем раунде этого Евро команда Андрея Шевченко выбила шведов (2:1), благодаря голу Довбика в самом конце второго овертайма. Но к травмированному Попову добавилась и тяжелая травма Артема Беседина, который выбыл на срок до полугода. Не поможет команде и Александр Зубков, поэтому, скорее всего, сборная Украины снова будет действовать по схеме 3-5-2. Вопрос – выйдет ли в основе Руслан Малиновский.

Англичане имеют самый дорогой состав на Евро. В четырех предыдущих матчах турнира они забили четыре гола и не пропустили ни разу. В 1/8-й выбили сборную Германии (2:0), но критики со стороны их же болельщиков и прессы получают немало. В Британии от них ждут трофея и любой другой результат будет расценен как неудача. Гарет Саутгейт продолжает поиск оптимальной стартовой схемы и оптимального выбора исполнителей. Скорее всего, на этот раз он откажется от игры с тремя центрбеками и добавит игрока атаки. Вопрос – кто сыграет в средней линии – Гриллиш или Фоден, ведь Сака из-за травмы пропустит встречу.

В семи встречах со сборной Англии наша главная команда страны победила лишь раз – в отборе на Мундиаль-2010, также было четыре поражения и две ничьи. Последние два матча в квалификации на ЧМ-2014 завершились ничьими.

Врать не буду, сборная Англии – фаворит. Однако, хочется надеяться, что наша главная команда покажет эталонный футбол, а соперник допустит некую недооценку, что скажется на результате в нашу пользу. Пока что ожидаю победу британцев – 2:1, то есть – обе команды забьют и ТБ 2,5.

Что касается букмекеров, то аналитики FAVBET отдают предпочтение команде Гарета Саутгейта. Коэффициент на победу Англии в основное время – 1.46, на ничью – 4.40, на победу Украины – 8.80. Что касается шансов команд в случае дополнительного времени или серии пенальти, то расклады следующие: Англия – 1.20, Украина – 5.00.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Суббота, 3 июля
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
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Вторник, 6 июля
22:00
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