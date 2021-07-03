Украина – Англия: прогноз комментатора на матч Евро-2020

Англия является безоговорочным фаворитом матча, но Кирилл Круторогов надеется, что наша команда сможет как минимум распечатать ворота англичан на этом Евро

Круторогов надеется, что Украина сможет забить Англии / Фото: Reuters

Сегодня в Риме на Олимпийском стадионе сборная Украины сыграет с Италией в четвертьфинале Евро-2020. Украина – Англия трансляция есть на нашем сайте.

Украина – Англия: где смотреть матч 1/4 финала Евро-2020

Исторический матч для нашей главной команды страны пройдет в Риме на "Стадио Олимпико". Ранее мы не доходили до такой стадии чемпионата Европы. В единственном четвертьфинале – на Мундиале-2006 сборная Украины проиграла Италии.

В предыдущем раунде этого Евро команда Андрея Шевченко выбила шведов (2:1), благодаря голу Довбика в самом конце второго овертайма. Но к травмированному Попову добавилась и тяжелая травма Артема Беседина, который выбыл на срок до полугода. Не поможет команде и Александр Зубков, поэтому, скорее всего, сборная Украины снова будет действовать по схеме 3-5-2. Вопрос – выйдет ли в основе Руслан Малиновский.

Англичане имеют самый дорогой состав на Евро. В четырех предыдущих матчах турнира они забили четыре гола и не пропустили ни разу. В 1/8-й выбили сборную Германии (2:0), но критики со стороны их же болельщиков и прессы получают немало. В Британии от них ждут трофея и любой другой результат будет расценен как неудача. Гарет Саутгейт продолжает поиск оптимальной стартовой схемы и оптимального выбора исполнителей. Скорее всего, на этот раз он откажется от игры с тремя центрбеками и добавит игрока атаки. Вопрос – кто сыграет в средней линии – Гриллиш или Фоден, ведь Сака из-за травмы пропустит встречу.

В семи встречах со сборной Англии наша главная команда страны победила лишь раз – в отборе на Мундиаль-2010, также было четыре поражения и две ничьи. Последние два матча в квалификации на ЧМ-2014 завершились ничьими.

Врать не буду, сборная Англии – фаворит. Однако, хочется надеяться, что наша главная команда покажет эталонный футбол, а соперник допустит некую недооценку, что скажется на результате в нашу пользу. Пока что ожидаю победу британцев – 2:1, то есть – обе команды забьют и ТБ 2,5.

Что касается букмекеров, то аналитики FAVBET отдают предпочтение команде Гарета Саутгейта. Коэффициент на победу Англии в основное время – 1.46, на ничью – 4.40, на победу Украины – 8.80. Что касается шансов команд в случае дополнительного времени или серии пенальти, то расклады следующие: Англия – 1.20, Украина – 5.00.