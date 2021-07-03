3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
14 липня 12:00
Динамо --
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Євро-2020

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Україна – Англія: прогноз коментатора на матч Євро-2020

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
3 липня, 15:53
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Англія є беззаперечним фаворитом матчу, але Кирило Круторогов сподівається, що наша команда зможе як мінімум розпечатати ворота англійців на цьому Євро
Круторогов сподівається, що Україна зможе забити Англії
Круторогов сподівається, що Україна зможе забити Англії / Фото: Reuters

Сьогодні в Римі на Олімпійському стадіоні збірна України зіграє з Італією в чвертьфіналі Євро-2020. Україна – Англія трансляція є на нашому сайті.

Україна – Англія: де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2020

Історичний матч для нашої головної команди країни пройде в Римі на "Стадіо Олімпіко". Раніше ми не доходили до такої стадії чемпіонату Європи. В єдиному чвертьфіналі – на Мундіалі-2006 збірна України програла Італії.

У попередньому раунді цього Євро команда Андрія Шевченка вибила шведів (2:1), завдяки голу Довбика в самому кінці другого овертайму. Але до травмованого Попова додалася і важка травма Артема Бэсєдіна, який вибув на строк до півроку. Не допоможе команді і Олександр Зубков, тому, швидше за все, збірна України знову буде діяти за схемою 3-5-2. Питання – чи вийде в основі Руслан Малиновський.

Англійці мають найдорожчий склад на Євро. У чотирьох попередніх матчах турніру вони забили чотири голи і не пропустили жодного разу. В 1/8-й вибили збірну Німеччини (2:0), але критики з боку їх же уболівальників і преси отримують чимало. У Британії від них чекають трофея і будь-який інший результат буде розцінений як невдача. Гарет Саутгейт продовжує пошук оптимальної стартової схеми і оптимального вибору виконавців. Швидше за все, на цей раз він відмовиться від гри з трьома центрбеками і додасть гравця атаки. Питання – хто зіграє в середній лінії – Грілліш або Фоден, адже Сака через травму пропустить зустріч.

У семи зустрічах зі збірною Англії наша головна команда країни перемогла лише раз – у відборі на Мундіаль-2010, також було чотири поразки і дві нічиї. Останні два матчі в кваліфікації на ЧС-2014 завершилися нічиїми.

Брехати не буду, збірна Англії – фаворит. Однак, хочеться сподіватися, що наша головна команда покаже еталонний футбол, а суперник допустить якусь недооцінку, що позначиться на результаті в нашу користь. Поки що чекаю перемогу британців – 2:1, тобто – обидві команди заб'ють і ТБ 2,5.

Що стосується букмекерів, то аналітики FAVBET віддають перевагу команді Гарета Саутгейта. Коефіцієнт на перемогу Англії в основний час – 1.46, на нічию – 4.40, на перемогу України – 8.80. Що стосується шансів команд в разі додаткового часу або серії пенальті, то розклади такі: Англія – 1.20, Україна – 5.00.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 3 липня
19:00
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Вівторок, 6 липня
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