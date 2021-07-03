Україна – Англія: прогноз коментатора на матч Євро-2020

Англія є беззаперечним фаворитом матчу, але Кирило Круторогов сподівається, що наша команда зможе як мінімум розпечатати ворота англійців на цьому Євро

Круторогов сподівається, що Україна зможе забити Англії / Фото: Reuters

Сьогодні в Римі на Олімпійському стадіоні збірна України зіграє з Італією в чвертьфіналі Євро-2020. Україна – Англія трансляція є на нашому сайті.

Україна – Англія: де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2020

Історичний матч для нашої головної команди країни пройде в Римі на "Стадіо Олімпіко". Раніше ми не доходили до такої стадії чемпіонату Європи. В єдиному чвертьфіналі – на Мундіалі-2006 збірна України програла Італії.

У попередньому раунді цього Євро команда Андрія Шевченка вибила шведів (2:1), завдяки голу Довбика в самому кінці другого овертайму. Але до травмованого Попова додалася і важка травма Артема Бэсєдіна, який вибув на строк до півроку. Не допоможе команді і Олександр Зубков, тому, швидше за все, збірна України знову буде діяти за схемою 3-5-2. Питання – чи вийде в основі Руслан Малиновський.

Англійці мають найдорожчий склад на Євро. У чотирьох попередніх матчах турніру вони забили чотири голи і не пропустили жодного разу. В 1/8-й вибили збірну Німеччини (2:0), але критики з боку їх же уболівальників і преси отримують чимало. У Британії від них чекають трофея і будь-який інший результат буде розцінений як невдача. Гарет Саутгейт продовжує пошук оптимальної стартової схеми і оптимального вибору виконавців. Швидше за все, на цей раз він відмовиться від гри з трьома центрбеками і додасть гравця атаки. Питання – хто зіграє в середній лінії – Грілліш або Фоден, адже Сака через травму пропустить зустріч.

У семи зустрічах зі збірною Англії наша головна команда країни перемогла лише раз – у відборі на Мундіаль-2010, також було чотири поразки і дві нічиї. Останні два матчі в кваліфікації на ЧС-2014 завершилися нічиїми.

Брехати не буду, збірна Англії – фаворит. Однак, хочеться сподіватися, що наша головна команда покаже еталонний футбол, а суперник допустить якусь недооцінку, що позначиться на результаті в нашу користь. Поки що чекаю перемогу британців – 2:1, тобто – обидві команди заб'ють і ТБ 2,5.

Що стосується букмекерів, то аналітики FAVBET віддають перевагу команді Гарета Саутгейта. Коефіцієнт на перемогу Англії в основний час – 1.46, на нічию – 4.40, на перемогу України – 8.80. Що стосується шансів команд в разі додаткового часу або серії пенальті, то розклади такі: Англія – 1.20, Україна – 5.00.