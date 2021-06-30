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"Удаление? Смешно!" Звезда английского футбола раскритиковал судью матча Швеция – Украина

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
30 июня, 08:58
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Гари Линекер считает, что рефери ошибся когда удали игрока шведской команды Маркуса Даниэльссона, который нанес травму Артему Беседину
Линекер уверен, что столкновение произошло случайно
Линекер уверен, что столкновение произошло случайно / Фото: REUTERS

Легендарный английский футболист Гари Линекер раскритиковал судейство в матче Швеция – Украина. Линекеру не понравилось удаление Маркуса Даниэльссона. Швед нанес Артему Беседину травму и был удален с поля.

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"Это не красная карточка. Он имел полное право играть в этот мяч. Замедленный повтор снова превращает безобидный эпизод в нечто большее. Смешно.

Когда ты играешь в мяч, то уже не можешь убрать ногу. Тот факт, что игрок случайно получает из-за этого травму не означает, что это фол, не говоря уже о красной", – считает Линекер.

Напомним, что сборная Украины обыграла Швецию в дополнительное время- 2:1. Теперь 3 июля украинцы сыграют в четвертьфинале с Англией.

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