"Видалення? Смішно!" Зірковий гравець англійського футболу розкритикував суддю матчу Швеція – Україна

Гарі Лінекер вважає, що рефері помилився, коли видалив гравця шведської команди Маркуса Даніельссона, який завдав травми Артему Бєсєдіну

Лінекер впевнений, що зіткнення відбулося випадково / Фото: REUTERS

Легендарний англійський футболіст Гарі Лінекер розкритикував суддівство в матчі Швеція – Україна. Лінекеру не сподобалося видалення Маркуса Даніельссона. Швед завдав Артему Бесєдіну травму і був вилучений з поля.

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"Це не червона картка. Він мав повне право грати в цей м'яч. Уповільнений повтор знову перетворює нешкідливий епізод на щось більше. Смішно. Коли ти граєш у м'яч, то вже не можеш прибрати ногу. Той факт, що гравець випадково отримує через це травму, не означає, що це фол, не кажучи вже про червону" , – вважає Лінекер.

Нагадаємо, що збірна України обіграла Швецію в додатковий час – 2:1. Тепер 3 липня українці зіграють у чвертьфіналі з Англією.