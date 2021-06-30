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"Видалення? Смішно!" Зірковий гравець англійського футболу розкритикував суддю матчу Швеція – Україна

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
30 червня, 08:58
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Гарі Лінекер вважає, що рефері помилився, коли видалив гравця шведської команди Маркуса Даніельссона, який завдав травми Артему Бєсєдіну
Лінекер впевнений, що зіткнення відбулося випадково
Лінекер впевнений, що зіткнення відбулося випадково / Фото: REUTERS

Легендарний англійський футболіст Гарі Лінекер розкритикував суддівство в матчі Швеція – Україна. Лінекеру не сподобалося видалення Маркуса Даніельссона. Швед завдав Артему Бесєдіну травму і був вилучений з поля.

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"Це не червона картка. Він мав повне право грати в цей м'яч. Уповільнений повтор знову перетворює нешкідливий епізод на щось більше. Смішно. Коли ти граєш у м'яч, то вже не можеш прибрати ногу. Той факт, що гравець випадково отримує через це травму, не означає, що це фол, не кажучи вже про червону" , – вважає Лінекер.

Нагадаємо, що збірна України обіграла Швецію в додатковий час – 2:1. Тепер 3 липня українці зіграють у чвертьфіналі з Англією.

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9
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Уельс
3
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4
3
Швейцарія
3
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4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
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1
Бельгія
3
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9
2
Данія
3
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3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
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3
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#
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І
Г
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Нідерланди
3
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9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
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3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
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3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
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4
4
Угорщина
3
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