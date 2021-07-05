Травма хоть была? Беседин отдыхает в Турции как ни в чем ни бывало

Артем Беседин получил тяжелую травму в матче Евро-2020, но уже отдыхает на турецком курорте. Футболист будет восстанавливаться около полугода

Артем Беседин отдыхает в Турции / Фото: Instagram

Нападающий сборной Украины Артем Беседин получил тяжелую травму в матче против Швеции на Евро-2020 и выбыл минимум на полгода. Тем не менее, на свежем фото из соцсетей Беседин как ни в чем ни бывало прогуливается возле бассейна.

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Артем поделился в Instagram фото со своей супругой Радмилой Карафетовой, подписав его: "Моя жизнь". На фото Артем спокойно стоит, а на его левом колене не видно следов ушиба.

Напомним, в результате удара Беседин получил частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и внешней боковой связь, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения. От удара прямой ногой у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала значительную травму.

Врачи рассматривали вариант с консервативным лечением. На поле он должен вернуться через шесть месяцев.