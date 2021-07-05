Травма хоч була? Бєсєдін відпочиває в Туреччині як ні в чому не бувало

Артем Бєсєдін отримав важку травму в матчі Євро-2020, але вже відпочиває на турецькому курорті. Футболіст буде відновлюватися близько півроку

Артем Бєседін відпочиває в Турції / Фото: Instagram

Нападаючий збірної України Артем Бєсєдін отримав важку травму в матчі проти Швеції на Євро-2020 і вибув мінімум на півроку. Проте на свіжому фото з соцмереж Бесєдін, наче не було нічого, прогулюється біля басейну.

Читайте також: Бєсєдіну 20 тисяч на день ніхто не заплатить: Суркіс – про компенсацію за травму в грі Україна – Швеція

Артем поділився в Instagram фото зі своєю дружиною Радмілою Карафєтовою, підписавши його: "Моє життя". На фото Артем спокійно стоїть, а на його лівому коліні не видно слідів удару чи якогось бандажу.

Нагадаємо, в результаті удару Бєсєдін отримав часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв'язки, часткове пошкодження внутрішньої і зовнішньої бічної зв'язок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення. Від удару прямою ногою у Бєсєдіна трапилася гіперекстензія (перерозгинання) в колінному суглобі, яка викликала значну травму.

Лікарі розглядали варіант із консервативним лікуванням. На поле він повинен повернутися через шість місяців.