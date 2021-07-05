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Травма хоч була? Бєсєдін відпочиває в Туреччині як ні в чому не бувало

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
5 липня, 18:39
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Артем Бєсєдін отримав важку травму в матчі Євро-2020, але вже відпочиває на турецькому курорті. Футболіст буде відновлюватися близько півроку
Артем Бєседін відпочиває в Турції
Артем Бєседін відпочиває в Турції / Фото: Instagram

Нападаючий збірної України Артем Бєсєдін отримав важку травму в матчі проти Швеції на Євро-2020 і вибув мінімум на півроку. Проте на свіжому фото з соцмереж Бесєдін, наче не було нічого, прогулюється біля басейну.

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Артем поділився в Instagram фото зі своєю дружиною Радмілою Карафєтовою, підписавши його: "Моє життя". На фото Артем спокійно стоїть, а на його лівому коліні не видно слідів удару чи якогось бандажу.

Нагадаємо, в результаті удару Бєсєдін отримав часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв'язки, часткове пошкодження внутрішньої і зовнішньої бічної зв'язок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення. Від удару прямою ногою у Бєсєдіна трапилася гіперекстензія (перерозгинання) в колінному суглобі, яка викликала значну травму.

Лікарі розглядали варіант із консервативним лікуванням. На поле він повинен повернутися через шість місяців.

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#
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І
Г
О
1
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3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
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4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
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І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
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3
4
Польща
3
4:6
1
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І
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1
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3
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5
2
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