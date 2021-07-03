Стрим матча Украина – Англия. Смотрим игру Евро-2020 вместе

Украина впервые в истории играет в 1/4 финала чемпионата Европы. Соперником команды Андрея Шевченко является Англия, которой мы можем отомстить за скандальное поражение на Евро-2012

Украина vs Англия - стрим / Фото: Reuters, Сегодня|Спорт

Сегодня сборная Украины встречается с Англией в 1/4 финала Евро-2020. Начало матча в Риме – в 22:00 по киевскому времени, а на нашем сайте идет мультимедийная онлайн-трансляция Украина – Англия.

Украина – Англия: где смотреть матч 1/4 финала Евро-2020

Кроме этого, мы ведем стрим матча Украина – Англия на нашем Youtube-канале с профессиональным комментатором и чатом болельщиков. Смотрим и обсуждаем игру вместе!

Напомним, эти сборные встречались на Евро-2012 в Донецке. Тогда англичане победили 1:0, однако миллионы болельщиков Украины до сих пор считают тот результат несправедливым, вспоминая, как венгерский рефери Виктор Кашшаи не засчитал полуметровый гол украинского серба Марко Девича. Сегодня у нашей команды есть шанс отомстить!

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Отметим, что на пути в четвертьфинал Евро-2020 Англия обыграла Германию 2:0, тогда как Украина в дополнительное время дожала Швецию – 2:1.