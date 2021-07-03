3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
6 июля 22:00
Италия --
Испания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
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Евро-2020

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Стрим матча Украина – Англия. Смотрим игру Евро-2020 вместе

Евгений Кучин Евгений Кучин
3 июля, 17:57
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Украина впервые в истории играет в 1/4 финала чемпионата Европы. Соперником команды Андрея Шевченко является Англия, которой мы можем отомстить за скандальное поражение на Евро-2012
Украина vs Англия - стрим
Украина vs Англия - стрим / Фото: Reuters, Сегодня|Спорт

Сегодня сборная Украины встречается с Англией в 1/4 финала Евро-2020. Начало матча в Риме – в 22:00 по киевскому времени, а на нашем сайте идет мультимедийная онлайн-трансляция Украина – Англия.

Украина – Англия: где смотреть матч 1/4 финала Евро-2020

Кроме этого, мы ведем стрим матча Украина – Англия на нашем Youtube-канале с профессиональным комментатором и чатом болельщиков. Смотрим и обсуждаем игру вместе!

Напомним, эти сборные встречались на Евро-2012 в Донецке. Тогда англичане победили 1:0, однако миллионы болельщиков Украины до сих пор считают тот результат несправедливым, вспоминая, как венгерский рефери Виктор Кашшаи не засчитал полуметровый гол украинского серба Марко Девича. Сегодня у нашей команды есть шанс отомстить!

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Отметим, что на пути в четвертьфинал Евро-2020 Англия обыграла Германию 2:0, тогда как Украина в дополнительное время дожала Швецию – 2:1.

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 3 июля
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Вторник, 6 июля
22:00
Смотри на:
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