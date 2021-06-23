23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
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Евро-2020

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Стрим матча Португалия – Франция. Болеем против Роналду вместе

Александр Трикиша Александр Трикиша
23 июня, 16:40
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Франция уже обеспечила себе выход из группы, а для Португалии 1/8 финала под вопросом. Украине нужно, чтобы португальцы проиграли с разницей в три мяча
Португалия и Франция встретятся на Евро-2020
Португалия и Франция встретятся на Евро-2020

Сегодня в Будапеште на "Пушкаш Арене" состоится центральный матч третьего тура группового этапа Евро-2020: сборная Португалии примет команду Франции, матч начнется в 22:00. Трансляция Франция – Португалия доступна на нашем сайте.

Португалия – Франция: где смотреть матч грандов на Евро-2020

Также мы проведем стрим матча Португалия – Франция с профессиональным комментарием и чатом болельщиков в нашем Youtube-канале.

На поле сойдутся действующие чемпионы Европы и мира. Как раз в матче против Франции португальцы завоевали свое первое в истории золото Евро, поэтому французы захотят поквитаться за то обидное поражение в финале.

Да, после того команды пересекались в Лиге наций, но разве победа в полутоварищеском турнире возместит трагедию домашнего Евро-2016?

А вот не пустить португальцев в плей-офф текущего чемпионата – это другое дело! Для этого французам нужно одержать победу с разницей в 3 мяча и больше. В этом случае португальцы останутся третьими в группе и пропустят в 1/8 Украину, если к этому моменту нам не сделают подарок испанцы.

Букмекеры считают французов фаворитами сегодняшнего матча: коэффициент на победу команды Дидье Дешама – 2.15, на ничью – 3.35, на победу Португалии – 3.85.

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 23 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Суббота, 26 июня
19:00
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22:00
Смотри на:
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