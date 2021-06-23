Стрим матча Португалия – Франция. Болеем против Роналду вместе

Франция уже обеспечила себе выход из группы, а для Португалии 1/8 финала под вопросом. Украине нужно, чтобы португальцы проиграли с разницей в три мяча

Португалия и Франция встретятся на Евро-2020

Сегодня в Будапеште на "Пушкаш Арене" состоится центральный матч третьего тура группового этапа Евро-2020: сборная Португалии примет команду Франции, матч начнется в 22:00. Трансляция Франция – Португалия доступна на нашем сайте.

Португалия – Франция: где смотреть матч грандов на Евро-2020

Также мы проведем стрим матча Португалия – Франция с профессиональным комментарием и чатом болельщиков в нашем Youtube-канале.

На поле сойдутся действующие чемпионы Европы и мира. Как раз в матче против Франции португальцы завоевали свое первое в истории золото Евро, поэтому французы захотят поквитаться за то обидное поражение в финале.

Да, после того команды пересекались в Лиге наций, но разве победа в полутоварищеском турнире возместит трагедию домашнего Евро-2016?

А вот не пустить португальцев в плей-офф текущего чемпионата – это другое дело! Для этого французам нужно одержать победу с разницей в 3 мяча и больше. В этом случае португальцы останутся третьими в группе и пропустят в 1/8 Украину, если к этому моменту нам не сделают подарок испанцы.

Букмекеры считают французов фаворитами сегодняшнего матча: коэффициент на победу команды Дидье Дешама – 2.15, на ничью – 3.35, на победу Португалии – 3.85.