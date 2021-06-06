Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Перед Евро-2020 Динамо поставили на второе место в крутом рейтинге

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
6 июня, 13:22
Копировать ссылку
На чемпионате Европы сыграют одиннадцать футболистов воспитанников киевского Динамо, лучше показатель на континенте лишь у Аякса
Ярмоленко - один из лучших бомбардиров сборной Украины
Ярмоленко - один из лучших бомбардиров сборной Украины

Сайт CIES Football Observatory опубликовал интересный рейтинг накануне чемпионата Европы по футболу. Специалисты посчитали, сколько клубы делегировали своих воспитанников на Евро-2020.

По условиям, игрок в возрасте от 15 до 21 года должен был провести минимум три сезона в клубе. Оказалось, что киевское Динамо на втором месте по этому показателю. В заявку сборной Украины вошли восемь нынешних динамовских футболистов: Артем Беседин, Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Денис Попов, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Тымчик и Илья Забарный. Еще трое игроков уже не выступают в Динамо: Евгений Макаренко (Кортрейк), Роман Яремчук (Гент) и Андрей Ярмоленко (Вест Хэм).

Возглавил рейтинг CIES Football Observatory амстердамский Аякс, чьи 14 воспитанников поедут на чемпионат Европы. Из грандов в топ-10 попали лишь Манчестер Сити и Арсенал.

Смотрите, как в товарищеском матче сборная Украины обыграла Северную Ирландию:

Копировать ссылку
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Покер - это спорт!
Покер
Опрос
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять