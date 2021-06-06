Перед Євро-2020 Динамо поставили на друге місце в крутому рейтингу

На чемпіонаті Європи зіграють одинадцять футболістів вихованців київського Динамо, кращий показник на континенті лише у Аякса

Ярмоленко - один з кращих бомбардирів збірної України

Сайт CIES Football Observatory опублікував цікавий рейтинг напередодні чемпіонату Європи з футболу. Фахівці порахували, скільки клуби делегували своїх вихованців на Євро-2020.

За умовами, гравець віком від 15 до 21 року повинен був провести мінімум три сезони в клубі. Виявилося, що київське Динамо на другому місці за цим показником. В заявку збірної України увійшли вісім нинішніх динамівських футболістів: Артем Бесєдін, Георгій Бущан, Віталій Миколенко, Денис Попов, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Тимчик та Ілля Забарний. Ще троє гравців вже не виступають в Динамо: Євген Макаренко (Кортрейк), Роман Яремчук (Гент) і Андрій Ярмоленко (Вест Гем).

Очолив рейтинг CIES Football Observatory амстердамський Аякс, чиї 14 вихованців поїдуть на чемпіонат Європи. З грандів в топ-10 потрапили лише Манчестер Сіті й Арсенал.

Дивіться, як в товариському матчі збірна України обіграла Північну Ірландію: